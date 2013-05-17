پایان خشکسالی با آب شیرین کنها/ خلیج فارس گلوی کرمانیها، یزدیها و هرمزگانیها را تر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، خشکسالی به دردی مشترک بین استانهای جنوبشرق کشور تبدیل شده است دردی که با وجود افزایش بارندگی طی سال جاری هنوز التیام نیافته است و کارشناسان معتقدند برای تجدید دوباره منابع آب از دست رفته این استانها طی سالهای خشکسالی به صدها سال زمان نیاز است.

در این میان اما طرحهای مختلفی برای حل مشکل خشکسالی در سه استان کرمان، یزد و هرمزگان پیشنهاد شده است که یزد تاکنون بیشترین سهم را از این طرحها برده است.

بارورسازی ابرها، انتقال آب از زاینده رود و این بار هم انتقال آب خلیج فارس از بهره هایی است که تا کنون یزدی ها از این طرحها برده اند اما در این میان کرمانیها بیشتر دل خود را به اجرای طرحهای مکانیزه کردن آب و احداث سد خوش کرده اند و البته چند بار هم در زمینه باروری ابرها تلاش کردند که در مورد آخر نا کام ماندند همچنین کرمانیها به دلیل شرایط خاص طرحهای انتقال آب و مخالفت ها مقصد انتقال آب در این خصوص هم ناکام مانده اند و اما هرمزگان نیز احداث سد و این بار شیرین کردن آب خلیج فارس را در دستور کار قرار داده است.

هر چند که قرار بود با حضور مسئولان رده بالای کشور پروژه آبرسانی خلیج فارس به کرمان افتتاح شود اما در نهایت روز گذشته با شرکت یکی از بزرگترین کنسرسیومهای سرمایه گذاری این پروژه کلید خورد و همه در انتظار آب خلیج فارس هستند.

این کنسرسیوم که هدفش در درجه اول تامین آب بخش صنعت است متشکل است از شرکت صنعت مس، مجتمع سنگ آهن گل گهرسیرجان، مجتمع سنگ آهن چادر ملو و شرکت سرمایه گذاری صالحین در استان کرمان در نخستین گام تامین آب مجتمع بزرگ صنعتی گل گهر و مس سرچشمه مورد نظر است و قرار است در فازهای بعدی و پس از نصب آب شیرین کنها مقداری از این آب در بخش شرب نیز استفاده شود همین امر در چادر ملو استان یزد نیز در حال رخ دادن است.

اما اینکه این طرح میلیونی کی و چه زمانی به صورت عملی رقم بخورد و آب خلیج فارس به کویر تشنه جانی دوباره بدهد باید منتظر بود و قضاوت کرد.

پر هزینه بودن و زمان بر بودن این پروژه در قدم اول آن را بسیار بلند پروازانه قلمداد می کند و همگی امیدوارند پس از مدتها وعده و وعید نیاز اصلی این سه استان با پروژه ای قابل اجرا و دارای بازده مناسب اقتصادی پاسخ داده شده باشد.

معاون فنی و اجرایی شرکت انتقال آب به صنایع جنوبشرق در این خصوص می گوید: این طرح در سه مرحله شامل مرحله اول با خط انتقال 292 کیلومتر از بندرعباس تا گل گهر، مرحله دوم از گل گهر سیرجان به مس سرچشمه به طول 136 کیلومتر و در مرحله سوم از مس سرچشمه به چادرملو یزد به طول 307 کیلومتر اجرا می شود.



حسن قاسمعلی زاده ادامه داد: این طرح سالیانه 140 میلیون متر مکعب آب را به جنوبشرق کشور انتقال خواهد داد که از این مقدار 125 میلیون متر مکعب برای مصرف صنایع و 15 میلیون متر مکعب در سال برای سایر مصارف است.



وی بیان کرد: میزان سرمایه گذاری این طرح در حال حاضر شش هزار و 400 میلیارد ریال است که بخشی از آب شرب استان های هرمزگان، کرمان و یزد را نیز زیر پوشش می دهد.



وی گفت: در مرحله اول نیز واحد آبگیری از دریا و آب شیرین کن به ظرفیت 4،8 میلیون متر مکعب در روز برای تامین آب مورد نیاز مراحل یک و دو و توسعه آتی انجام می شود.



قاسمعلی زاده، اضافه کرد: با توجه به اجرای همزمان طرح در فاز یک و سه که از بندرعباس و سیرجان آغاز می شود مدت اجرای کل طرح تا گل گهر سیرجان چهار سال به طول می انجامد.

انتقال روزانه 250 هزار متر مکعب آب به کرمان

اما استاندار کرمان نیز که بسیار امیدوار است که با اجرای این طرح مشکلات خشکسالی استان را پشت سر بگذارد در خصوص اجرای این طرح گفت: اجرای این پروژه عظیم تحول بزرگی در بخش تامین آب واحدهای بزرگ صنعتی استان ایجاد می کند.

وی گفت: این پروژه با تشکیل کنسرسیومی متشکل از صنعت مس ، مجتمع سنگ آهن گل گهرسیرجان ، مجتمع سنگ آهن چادر ملو و شرکت سرمایه گذاری صالحین اجرا می شود.

استاندار کرمان افزود: در فاز اول احداث، آب شیرین کن و خط اول انتقال آب بیش از 900 میلیار تومان اعتبار ریالی و 200 میلیون یورو اعتبار ارزی در نظر گرفته شده که طی یک برنامه زمانبندی چهار ساله اجرا خواهد شد.

استاندار گفت: طول این خط انتقال آب از دریا 350 کیلومتر است که با انتقال روزانه 250 هزار متر مکعب آب می تواند بطور متوسط سالانه 110 میلیون متر مکعب آب دریا مصرف صنعت استان را تامین می کند.

................................

گزارش: اسما محمودی