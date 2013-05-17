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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۰:۲۹

اخراج روزنامه نگار سرشناس عربستانی به دلیل انتقاد از آل سعود

اخراج روزنامه نگار سرشناس عربستانی به دلیل انتقاد از آل سعود

روزنامه الوطن عربستان یکی از نویسندگان سرشناس خود را صرفا به دلیل نوشتن مقاله ای انتقادی از محمد بن نایف وزیر کشور آل سعود از کار برکنار کرد.

به گزارش مهر  شبکه عربی اسناد حقوق بشر با اعلام این خبر افزود علی العلیانی نویسنده  روزنامه الوطن در نوشتار خود از اقدامات امنیتی پادشاهی عربستان وسلب آزادی های مطبوعاتی انتقاد کرده وآنرا دلیلی برای عدم استقلال وآزادی رسانه در این کشور دانست.
به گفته این شبکه همین انتقاد باعث شد تا حکم اخراج علیانی تسلیم وی شود.

کد مطلب 2056927

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