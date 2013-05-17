اخراج روزنامه نگار سرشناس عربستانی به دلیل انتقاد از آل سعود

به گزارش مهر شبکه عربی اسناد حقوق بشر با اعلام این خبر افزود علی العلیانی نویسنده روزنامه الوطن در نوشتار خود از اقدامات امنیتی پادشاهی عربستان وسلب آزادی های مطبوعاتی انتقاد کرده وآنرا دلیلی برای عدم استقلال وآزادی رسانه در این کشور دانست.

به گفته این شبکه همین انتقاد باعث شد تا حکم اخراج علیانی تسلیم وی شود.