شمار مراکز پخش داروی هلال به ۱۳ مرکز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی دلپریش با اعلام این خبر افزود:مراکز توزیع دارویی هلال احمر در استان اصفهان و شیراز فعالیت خود را به صورت آزمایشی آغاز کرده اند که طی هفته هلال احمر به طور رسمی فعالیت خودرا از سر خواهند گرفت.

مدیرعامل شرکت پخش سها هلال با اشاره به سیاست کلان جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ایران و مدیریت ارشد سازمان تدارکات مبنی بر ارائه خدمات دارویی مناسب به مردم شریف ایران در اقصی نقاط کشور اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 60 درصد مناطق کشور تحت پوشش خدمات دارویی این شرکت است.

دلپریش، تجهیز مراکز توزیع دارویی هلال احمر به انبار های مجهز و منطبق با الزامات وزارت بهداشت و همچنین زنجیره سرد توزیع دارو را از جمله مهمترین اقدامات این شرکت در سال گذشته عنوان کرد و گفت: با همکاری مدیران عامل جمعیت هلال احمر در استان‌ها این شرکت تلاش دارد داروهای حیاتی و پرونده‌ای را علاوه بر تهران و استان‌های مرکزی به تمامی نقاط کشور ارسال و در اختیار متقاضیان قرار دهد.

مدیرعامل شرکت پخش سها هلال همچنین از همکاری بی شائبه وزارت بهداشت و مسئولان سازمان غذا و دارو با این شرکت در جهت تسهیل در تأمین و واردات به موقع داروهای مورد نیاز مردم و همچنین صدور مجوز برای فعالیت مراکز استانی شرکت پخش سها هلال اظهار امیدواری کرد که در سال جاری تمامی نقاط کشور تحت پوشش خدمات این شرکت قرار گرفته و مجموعه هلال احمر گام های بلندی را در زمینه تأمین داروهای مورد نیاز مردم و همچنین واکسنهای موردنیاز کشور بردارد.

وی با اعلام آمادگی کامل شرکت پخش سها هلال را برای اجرایی شدن اهداف و برنامه های دارویی وزارت بهداشت تصریح کرد: شرکت سها هلال مجری سیاست‌های کلان جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت بوده و بر اساس اهداف متعالی سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر تلاش خواهد کرد شایسته‌ترین خدمات را به مردم عزیز ایران ارائه کرده و در مواقع ضروری نسبت به رفع هرگونه بحران دارویی اقدام کند.