بازار داغ انتخابات در خراسان جنوبی/ انتخابات 92 خط بطلان بر اهداف دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، شور و حال انتخاباتی اندک اندک در شهرهای استان نمایان می شود و بازار داغ حرف و حدیث ها در مورد تائید صلاحیت و رد صلاحیت برخی افراد زیاد است، موضع گیری های افراد سرشناس نیز،خود سبب ایجاد جریان های سیاسی و دامن زدن بیشتر به حرف و حدیث های کوچه و بازار شده و مردم از این بابت کمی نگران به نظر می رسند.

چند روز بیش به آغاز خلق یک حماسه سیاسی که پیام رهبری بوده نمانده است و اگر چه مردم سختی های زیادی را در سالهای اخیر تجربه کرده اند اما همچنان هم پیمان با این نظام مانده و می خواهند زهر چشمی دیگر از دشمنان نظام و انقلاب بگیرند.

به میان مردم رفتیم تا نظر آنها راجع به انتخابات را جویا شویم.



شکوه انتخابات در نظر مردم

یکی از شهروندان بیرجندی نگاه خود، از انتخابات آینده را باشکوه می خواند و می گوید: مردم ایران تا کنون در هیچ زمینه ای کوتاهی نکرده و این بار نیز با حضور پررنگ خود خط بطلانی بر اهداف دشمنان می زنند.

غلامی می افزاید: رئیس جمهور آینده باید به نحو احسن توانایی اداره کشور را داشته و در رفع دغدغه های حاضر تلاش مضاعف داشته باشد.

او همدلی و اتحاد بیش از پیش ملت را گامی مهم در راستای شکست دشمنان ایران اسلامی دانست.

مشکلات مانع حضور مردم در انتخابات نیست

یکی از کسبه نیز رئیس جمهور آینده را فردی مدبر، مدیر، پرتلاش، صبور و... می داند و می گوید: رئیس جمهور منتخب مردمی باید خود را برای ساماندهی بیشتر اوضاع اقتصادی کشور آماده کند.

صفاری معتقد است: هرچند مردم با مشکلات زیادی در زمینه اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند اما این مشکلات مانعی برای حضور همه جانبه و پررنگ مردم در انتخابات نیست.

بصیرت مردمی روسیاهی دشمنان را رقم می زند

شهروندی دیگر نیز با اشاره به حضور برخی چهره های خاص در انتخابات یازدهم می گوید: چشمان باز مردم سبب می شود تا فتنه های از قبل پیش بینی شده برخی از افراد فرصت طلب به شکست بیانجامد.

اکبری اضافه می کند: شاید برخی از کاندیداها بتوانند به هر نحوی شده پا به عرصه انتخابات بگذارند اما مردم با عقل و بصیرت کافی پای صندوق های رای حاضر و با رای خود بر اساس عقل و فطرت مانند گذشته روسیاهی را برای دشمنان رقم خواهند زد.

مردم لبیک گویان به فرمان رهبری

صلاحت جو نیز می گوید: مردم تاکنون به خوبی از پس مشکلات ریز و درشت، تورم و گرانی و تحریم های اقتصادی برآنده اند و پس از این نیز با صبر و درایت خود مبتنی بر پیروی از ولایت و رهبری چشم دشمان ایران و اسلام را کور خواهند کرد.

شاید در نگاه نخست و ریزبینانه به اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور نگرانی از آینده به نظر بیاید اما باید دانست ملت ایران وارثان خون صدها هزار شهید هستند و بی توجه به وضع اقتصادی بار دیگر نیز با حضور گسترده خود آمریکا را به آخر خط نزدیک می کنند و لبیک گویان به فرمان رهبری مشارکتی عظیم را در انتخابات 92 رقم خواهند زد.

اطلاع رسانی برای انتخابات شوراها بیشتر شود

يکي از دانشجويان بیرجندی بيان نیز بیان مي کند: تاکنون برنامه ها و جلسه هاي مختلفي درباره انتخابات رياست جمهوري در دانشگاه ها برگزار شده اما هيچ برنامه و جلسه اي درباره انتخابات شوراهاي شهر و روستا برگزار نشده است و گمان مي کنم که شرايط به گونه اي است که مردم و حتي دانشجويان اطلاع چنداني از کانديداهاي شوراي شهر و حتي برگزاري هم زمان اين 2 انتخابات ندارند.

احمدیان مي افزايد: توجه به انتخابات رياست جمهوري نبايد مردم را آن چنان درگير کند که انتخاب افراد اصلح براي شوراها از ياد برود.