توزيع كتب درسي از اول شهريور آغاز مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش ، مهندس مهدي نويد ادهم با اشاره به اين مطلب كه وزارت آموزش و پرورش به سبب تلاش در جهت تقويت و گسترش فناوري اطلاعات (IT) در مدارس كشور از سوي رييس جمهوري لوح تقدير دريافت كرد، افزود: درجلسه شوراي اطلاع رساني دولت سه دستگاه دولتي دربخش فناوري اطلاعات (IT) موفق به كسب لوح تقديرازسوي رييس جمهوري گرديدند كه وزارت آموزش و پرورش رتبه نخست را به عنوان يكي ازپيشگامان گسترش IT كسب كرد.

وي كه در جمع روساي سازمان هاي آموزش وپرورش سخن مي گفت با اشاره به پايان يافتن چاپ كتابهاي درسي سال جديد تحصيلي اظهارداشت: از اول شهريورماه كار توزيع كتابهاي درسي آغازخواهد شد.

ادهم تغييرات كتابهاي درسي را به شكل طولي دانست و گفت: به اين ترتيب تغييرات پي درپي صورت نخواهد گرفت. چنانچه در درس تربيت بدني تغييرات در پايه دوم وسوم راهنمايي و پنجم ابتدايي به صورت همزمان صورت گرفته است.

رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزي درخصوص تدوين سند ملي آموزش وپرورش، بهره گيري ازمشاركت حداكثري رابه عنوان يك اصل مهم دانست و گفت: براي تدوين اين سند ملي نيازبه همراهي صاحب نظران وبهره مندي ازپژوهش وتحقيق هستيم تا اين سند قابليت اجرايي پيداكند وواقع نگرباشد .

وي فراهم نمودن ضمانت اجرايي براي تحقق سند و نهادسازي براي تداوم اين حركت را ازديگر اصولي دانست كه در تدوين سند ملي آموزش و پرورش مطمح نظر قرارگرفته است.