بعثيهاي گذشته از زبان صدام سخن مي گويند : قرار داد 1975 ايران و الجزاير را به رسميت نشناسيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اماراتي "البيان"، گروه " العراقيه" درمجمع ملي عراق به رياست اياد علاوي نخست وزيرسابق دولت انتقالي خواسته قراردادي را كه ايران و عراق درسال 1975 امضا كرده اند به رسميت نشمرد ودرهمان حال دولت انتقالي عراق را از به رسميت شمردم اين قرار داد برحذر داشته است .

راديو سوا اعلام كرد كه اين درخواست پس ازآن مطرح شد كه عدنان جنابي عضو جنبش وفاق ملي ازبرگزاري همايش وحدت ملي خبر داد وگفت : گروه العراقيه درپارلمان اين همايش را ترتيب خواهد داد.

جنابي همچنين گفت : اين همايش كه طي روزهاي آينده برگزار خواهد شد 28 بند دارد كه بر محور تقويت وحدت ملي و رد دخالت كشورهاي همسايه عراق درامور داخلي تمركز مي كند.

گفتني است در آستانه سفر ابراهيم جعفري نخست وزير عراق به كشورمان گروههاي وابسته اي همچون علاوي كه امثال حازم شعلان وزير دفاع سابق اين كشور را در خود جاي داده ، در تلاش جهت سنگ اندازي در مسير موفقيت اين ديدار ، به اقداماتي از اين قبيل روي آورده اند تا ابراهيم جعفري را در تنگناي سياسي قرار دهند .



لازم به ذكر است قرارداد 1975 ايران و الجزاير خط مرزي دو كشور و نحوه استفاده از اروند رود رامشخص نموده است .

اين قرار داد در اقدامي نمايشي در آغازين روزهاي جنگ تحميلي توسط صدام ديكتاتور سابق عراق پاره شد . وي پس از 8 سال مقاومت دليرانه ملت ايران در برابر متجاوزان عراقي و در آستانه حمله به كويت ، طي نامه اي رسمي به رئيس جمهور وقت كشورمان بارديگر اين قرارداد رابه رسميت شناخت .