حمایت حزب وحدت و همکاری ملی از کاندیداتوری هاشمی/معرفی هاشمی به عنوان اصلاح طلب بحث انحرافی است

محمدرضا راه چمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه دیشب شورای مرکزی حزب وحدت و همکاری ملی، گفت: در جلسه دیشب با تصویب اعضا، حزب وحدت و همکاری ملی حمایت خود را از کاندیداتوری هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.

دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی، با تاکید براینکه هاشمی کاندیدای وابسته به یک جناح سیاسی نیست، افزود: هاشمی رهبر جریان فکری اعتدال گرایی در کشور است.

وی با بیان اینکه هاشمی متعلق به همه سلایق سیاسی در کشور است، گفت: اینکه برخی ها هاشمی را اصلاح طلب معرفی می کنند یک بحث انحرافی است؛ اصلاح طلبان بخشی از حامیان هاشمی هستند و همه معتدلین دو جناح از وی حمایت خواهد کرد.

راه چمنی گفت : هاشمی با نگاه اعتدالگرا و سعه صدری که دارد طبیعتا می تواند با بهره گیری از سلایق سیاسی متفاوت و نیروهای توانمند درون نظام برای تشکیل دولت وحدت ملی استفاده کند و توانایی آن را دارد که با دولت وحدت ملی مشکلات پیش روی کشور از جمله مسائل اقتصادی را حل و جایگاه نظام را در حوزه داخلی و خارجی ارتقا بخشد.