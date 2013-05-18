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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۳۷

راه چمنی در گفتگو با مهر:

حمایت حزب وحدت و همکاری ملی از کاندیداتوری هاشمی/معرفی هاشمی به عنوان اصلاح طلب بحث انحرافی است

حمایت حزب وحدت و همکاری ملی از کاندیداتوری هاشمی/معرفی هاشمی به عنوان اصلاح طلب بحث انحرافی است

دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی، از حمایت حزب متبوعش از هاشمی در انتخابات 92 خبر داد و گفت: هاشمی متعلق به همه سلایق سیاسی در کشور است و اینکه برخی ها هاشمی را اصلاح طلب معرفی می کنند یک بحث انحرافی است.

محمدرضا راه چمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه دیشب شورای مرکزی حزب وحدت و همکاری ملی، گفت: در جلسه دیشب با تصویب اعضا، حزب وحدت و همکاری ملی حمایت خود را از کاندیداتوری هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.

دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی، با تاکید براینکه هاشمی کاندیدای وابسته به یک جناح سیاسی نیست، افزود: هاشمی رهبر جریان فکری اعتدال گرایی در کشور است.

وی با بیان اینکه هاشمی متعلق به همه سلایق سیاسی در کشور است، گفت: اینکه برخی ها هاشمی را اصلاح طلب معرفی می کنند یک بحث انحرافی است؛ اصلاح طلبان بخشی از حامیان هاشمی هستند و همه معتدلین دو جناح از وی حمایت خواهد کرد.

راه چمنی گفت : هاشمی با نگاه اعتدالگرا و سعه صدری که دارد طبیعتا می تواند با بهره گیری از سلایق سیاسی متفاوت و نیروهای توانمند درون نظام برای تشکیل دولت وحدت ملی استفاده کند و توانایی آن را دارد که با دولت وحدت ملی مشکلات پیش روی کشور از جمله مسائل اقتصادی را حل و جایگاه نظام را در حوزه داخلی و خارجی ارتقا بخشد.

کد مطلب 2057169

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