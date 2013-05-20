دیپلماسی هنر بهترین روش برای تعامل با جهان است/ لزوم حمایت دولت از اقتصاد هنر

رامین مهمانپرست سخنگوی سابق وزارت امور خارجه که ساعاتی را مهمان خبرگزاری مهر بود درباره میزان شناخت‌اش از حوزه فرهنگ و هنر به خبرنگار مهر گفت: اغلب مردم و به‌ویژه هنرمندان تصور می‌کنند که سیاسیون افرادی تک‌بعدی هستند و شناختی از حوزه فرهنگ و هنر ندارند. درباره من هم به دلیل مسئولیت‌های سیاسی که داشته‌ام و انجام امور در وزارت خارجه این تصور وجود دارد در حالی که چنین نیست.

وی ادامه داد: من از اول انقلاب هرجا که احساس کردم در حوزه فرهنگ و هنر کار زمین مانده‌ای وجود دارد وارد شدم و عمده فعالیتم در طول 32 سال فعالیت و خدمتم به انقلاب عمدتا در بخش‌های فرهنگی بوده است. حتی زمانی که وارد وزارت خارجه شدم کارم را در بخش فرهنگی شروع کردم و زمانی که هشت سال سفیر بودم بیشتر فعالیت‌هایم در حوزه فرهنگ و هنر بود و اصولا به دیپلماسی هنر برای برقراری تعامل با کشورهای دیگر اعتقاد دارم.

از فعالیت‌های دولت آینده اهمیت دادن به حوزه فرهنگ و هنر است

مهمانپرست که شب گذشته طی بیانیه‌ای از نامزدی در انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری انصراف داد با اشاره به حضور موثر سینما در کنار دولت‌ها گفت: برای محقق کردن اهداف بلندمدت نظام علاوه‌بر حضور همه رشته‌ها در کنار دولت، معتقدم که سینما موثرترین رشته در هنرهای تصویری برای انتقال مفاهیم است. در واقع یکی از مهمترین فعالیت‌های دولت آینده باید اهمیت دادن به حوزه فرهنگ و هنر باشد و هنر سینما به عنوان بازوی اجرایی موثر در حوزه فرهنگ و هنر می‌تواند در کنار دولت تاثیر بسزایی داشته باشد.

سخنگوی سابق وزارت امور خارجه در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به زمینه‌های فرهنگی در ایران از زمان‌های دور تا به امروز گفت: کشور ما دارای فرهنگ بسیار غنی است و از معدود سرزمین‌هایی هستیم که در طول زمان در دوره‌های مختلف تاثیرات عمیق فرهنگی و علمی در دنیا داشته و خدمات ارزنده‌ای ارائه کرده‌ایم. بعد از ورود اسلام به ایران نیز هنر ارزنده ما با ارزش‌های اسلامی همراه شد.

وی در ادامه افزود: از همین رو اگر از همه ظرفیت‌های فرهنگی و هنری در طول سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی به درستی استفاده می شد می توانستیم پیام ملت و نظام را در دنیای امروز به درستی مطرح کنیم. یکی از موثرترین فعالیت‌ها در این عرصه نشان دادن نوع تفکر جامعه در بیان اهداف بلند سیاسی و اجتماعی است که اگر به این بعد از فعالیت‌ها توجه بیشتری می‌شد در حوزه فعالیت های سیاسی و همچنین طرح و برنامه‌های بلند در حوزه سیاست خارجه می توانستیم موفق تر عمل کنیم.

مهمانپرست که در طول دوران فعالیت‌اش در مقام سخنگوی وزارت خارجه چندین سفر با هدف تعامل فرهنگی و ارتباط با رسانه‌ها و چهره‌های فرهنگی کشورها داشته است، عنوان کرد: به عنوان مثال اگر از ظرفیت‌های هنر سینما و موسیقی در این عرصه به درستی استفاده می‌شد می‌توانستیم ابعاد انسانی ملت و همچنین آرمان‌های انقلاب را به دنیا انتقال دهیم.

وی با اشاره به این مطلب که در طول دوران فعالیت خود در حوزه وزارت خارجه تعاملاتی با هنرمندان و به ویژه سینماگران داشته است، گفت: در مقطعی نزدیک به بیست جلسه تفصیلی با کارگردان‌ها و تهیه‌کنندگان سینما داشتم و در این جلسات سعی کردم به دوستان سینماگر تفهیم کنیم که نقش سیاست خارجه در سینما چیست و آنها هم نقش متقابل این ارتباط را بازگو کردند. نکته دوم اینکه در صحبت با یکدیگر به این نتیجه رسیدم که دو حوزه سیاست خارجه و سینما در کنار هم و البته با هماهنگی می توانند از حقوق ملت ما در جهان دفاع کنند چراکه بسیاری از موضوعات در حال حاضر ناعادلانه علیه ما مطرح می شود.

مهمانپرست با تاکید بر اینکه در مواردی تاثیر گفتمان هنر از سیاست بیشتر است، توضیح داد: پاسخ دادن به اتهام‌هایی که بر ملت و نظام جمهوری اسلامی وارد می‌شود از سوی سیاسیون تنها یک پاسخ سیاسی در بستر سیاسی است اما اگر همین پاسخ از دریچه هنر ارائه شود اثرات عمیق‌تری در بین همه ملت‌ها و رسانه‌ها و از همه مهمتر خانواده‌ها می‌گذارد.

سینما می‌تواند روح حماسه را در مردم تقویت کند

وی در پاسخ به این که نتیجه جلساتی که با سینماگران گذاشته‌اید چه بوده است؟ گفت: نتیجه جلسات بسیار خوب بود و خوشبختانه استقبال خوبی از سوی جامعه هنری و به خصوص سینماگران برای دفاع از منافع ملی صورت گرفت. البته در راه رسیدن به این تعامل انتقادهایی هم مطرح شد اما وزارت خارجه اعلام کرد که در جایگاهی که قرار دارد مسئولیتی برای حل مشکلات ندارند و تنها در حوزه سیاست خارجه می‌تواند کمک جامعه هنری باشند.

رامین مهمانپرست در ادامه صحبت هایش با اشاره به خروجی این جلسات گفت: پس از اینکه اهمیت کار یک سینمای مقتدر در صحنه‌های سیاست خارجی و دفاع از منافع ملی مطرح شد، ظرف مدت یک ماه 13 فیلمنامه نوشته شد که هریک از آنها با موضوعات مختلف قابل توجه بود. به عنوان مثال یکی از فیلمنامه ها در ارتباط با حقوق هسته ای بود.

این فعال سیاسی افزود: دفاع ایران از حقوق هسته‌ایش در دنیای غرب و بین مخالفان نظام اسلامی به فعالیت‌های نظامی تعبیر می شود و آنها از این طریق سعی در تخریب فعالیت های هسته ای ما دارند. بر همین اساس فیلمنامه‌ای توسط یکی از کارگردان‌های مطرح در زمنیه انرژی هسته ای نوشته شد که این فیلمنامه علاوه بر دفاع از منافع ملی به ابعاد انسانی این موضوع نگاه کرده بود و روح فیلم نشان دهنده این مطلب بود که ملت ایران ملت صلح‌طلبی هستند و به شکل لطیفی این حس را منتقل می کرد. تجربه این همکاری نشان داد هنرمندان در حوزه های مختلف و به خصوص در بخش سینما می توانند روح حماسی را به وجود آورند و الگوهای بزرگ انسانی را نشان دهند.

سخنگوی سابق وزارت امور خارجه درباره این که هنر موسیقی هم برای ایجاد حماسه در بین مردم در دوره‌های مختلف تاریخ انقلاب نقش موثری داشته است، گفت: به نکته درستی اشاره شد چراکه در چند سال اخیر با ساخت موسیقی‌های فاخر شاهد این روح حماسی بوده‌ایم.

جامعه موسیقی به اندازه سینماگران در کنار سیاست بوده است

وی اضافه کرد: البته هنر موسیقی به اشکال مختلف در دوران جنگ برای تهییج و ایجاد روح حماسی همراه مردم و نظام بوده است و هنرمندان این عرصه در تقویت حس وطن‌پرستی و سختی‌هایی که ملت برای حفظ استقلال خود متحمل شدند فعالیت‌های شایسته‌ای را انجام داده‌اند بنابراین جامعه موسیقی به اندازه سینماگران در حوزه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی آمادگی دارد و تجربه نشان داده که در کنار دولت‌ها و سیاست بوده است. فقط کافی هست که متولیان فرهنگی با برنامه‌ریزی و مدیریت درست از این هنر حمایت کنند.

مهمانپرست با اشاره به این مطلب که حمایت از هنر فاخر باید در راس برنامه‌های فرهنگی هر یک از دولت‌ها باشد، گفت: انجام فعالیت های فرهنگی همیشه درآمدزا نیست و اگر دولت از هنرمند حمایت نکند خواه ناخواه توجه به سمت درآمدزایی می رود و فعالیت هنری که صرفا با هدف درآمدزایی باشد به مرور از جنبه کیفی پایین برخوردار خواهد شد و این وظیفه مدیریت کلان است که افق روشنی را پیش روی هنرمندان ترسیم کند.

وی در ادامه متذکر شد: ریشه همه فعالیت‌ها باید براساس داشته های فرهنگی برنامه ریزی شود. اگر کل نظام را به یک درخت تشبیه کنیم، اگر بخواهیم درختی تنومند و قوی داشته باشیم باید فرهنگ را تقویت کنیم چراکه انجام فعالیت های عمیق فرهنگی ریشه های یک جامعه است و به تبع میوه و شاخ و برگ این درخت حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواهد بود. بنابراین دولت آینده باید توجه ویژه ای به بخش های مختلف فرهنگی داشته باشد.

مهمانپرست در پایان با اشاره به فعالیت‌های آتی دولت آینده در حوزه فرهنگ گفت: یکی از مهمترین اقدامات دولت آینده در حوزه فرهنگ و هنر باید جمع کردن یک تیم فرهیخته فرهنگی در وزارت ارشاد باشد. این تیم اجرایی در وزارت ارشاد در حوزه‌های مختلف باید جایگاه خود را به درستی بشناسند و قدرت مدیریت و طراحی نیز داشته باشند.