سال بدون مطبوعات در کیش/ فرودگاه بین المللی محل دپوی نشریات

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شش ماه رایزنی از سوی توزیع کنندگان مطبوعات و جلسات متعدد بین شورای ترافیک حمل و نقل سازمان منطقه آزاد کیش و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی کیش برای رسیدن به یک راه حل منطقی در سال گذشته در خصوص تردد موتورسیکلت در جزیره بالاخره با تصویب شدن کلیات ممنوعیت تردد موتورسیکلت در سطح منطقه آزاد کیش، در سال 1392 مهمترین کار این وسیله نقلیه که توزیع مطبوعات کشوری و محلی بود با مشکلات فراوانی در این جزیره روبرو شده و بسیاری از توزیع کنندگان مطبوعات بیکار شدند.

بیش از 95 درصد ازمطبوعات کشوری و محلی از تاریخ هفدهم فروردین سال 92 در فرودگاه بین المللی کیش بلاتکلیف مانده و رها شدند و تنها 2 روزنامه محلی و روزنامه ایران و همشهری بصورت نامنظم با استفاده از خودرو توزیع می شود.

نکته قابل توجه اینکه جزیره کیش با بیش از شش هزار دانشجو و جعمیتی بالغ بر 30 هزار نفر یک کیوسک مطبوعاتی ندارد. و فروش مطبوعات در سوپر مارکت ها، فروشگاههای لوازم نوشت افزار و سکوی پیاده رو کنار بازارهای بین المللی پردیس 1 و 2 نیز قطع شده است.

بسیاری از ادارات و مردم نیز که روزانه و به صورت اشتراک روزنامه خود را دریافت می کردند نسبت به قطع روزنامه و مجله مورد علاقه خود گلایه مند و دلخور و بعضی نیز نسبت به این بی توجهی مسئولان اعتراض می کنند.نکته قابل توجه اینکه سازمان منطقه آزاد کیش تا کنون نسبت به عدم توزیع مطبوعات در جزیره واکنشی نشان نداده است.

بسیاری از مشاغلی که با موتورسیکلت سر و کار دارند با مشکل روبرو شده اند اما هنوز هیچگونه تاثیری در تصمیم مسئولان متولی امر در جزیره نداشته است توقیف و خوابیدن موتور در پارکینگ به معضلی برای مشاغل به خصوص همچون توزیع مطبوعات توسط پیک های موتوری شده است.

تعداد 50 نفر در حمل و توزیع مطبوعات، قبوض آب و برق، تلفن و صیادی در جزیره کیش مشغول بکار هستند و تنها وسیله حمل و نقل آنها موتورسیکلت است که با قانون ممنوعیت تردد روبرو شده اند و هنوز تصمیمات جدیدی از سوی شورای ترافیک کیش اتخاذ نشده. همچنین مسئولان شورای ترافیک نیز عمده دلایل ممنوعیت تردد موتورسیکلت در جزیره کیش را آلوده گی صوتی، خطرآفرینی، عدم رعایت نکات ایمنی و سرعت های غیر مجاز اعلام کردند که به نظر می رسد ممنوعیت تردد موتور سیکلت ها به این دلایل به نوعی پاک کردن صورت مسئله است.

توزیع کنندگان مطبوعات نیز سرعت عمل بالا، کاهش زمان و هزینه ها، قیمت موتورسیکلت را مرقون به صرفه برای توزیع مطبوعات می دانند و از سوی دیگر نیز گرانی خرید اتومبیل و اجاره آن همچنین مشکلات سوخت و عدم حمایت و همکاری از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش را دلیل قطع و پایان توزیع مطبوعات کشوری در منطقه آزاد کیش اعلام کردند. خوانندگان و دوستداران، علاقمندان به مطبوعات در جزیره کیش نیز فقط می توانند از طریق سایت های مطبوعاتی و... اخبار و مطالب مورد علاقه خود را پیگیری کنند.

در ارتباط با مشکلات توزیع مطبوعات و فقدان کیوسک مطبوعاتی در جزیره کیش محمد چملی سرپرست گروه 15 نفره توزیع کنندگان نشریات در جزیره کیش گفت: از سال گذشته مشکلات تردد موتورسیکلت و ممنوعیت آن درخیابانهای جزیره با شدت زیاد شروع شد و هر جند روز یک موتورسیکلت توقیف می شد. و ما با استرس کار توزیع را انجام می دادیم و بخاطر تعهدات به مشترکین علاقمند نبودیم ارتباط مان با مردم قطع شود. اما با کمال تاسف در سال جاری که به فرموده رهبر معظم انقلاب سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شد ما پانزده نفر بیکار و بسیاری از بچه های توزیع خانه نشین شدند.

این سرپرست قدیمی توزیع مطبوعات با 17 سال سابقه در کیش افزود: در اواخر اسفند ماه سال 1391 بود که با خبر شدیم از سال 92 به هیچ وجه به ما اجازه تردد نخواهند داد. مجبور شدیم آن هم زمانی که سه دستگاه موتور سیکلت ما توسط راهنمایی و رانندگی توقیف و به بازیافت منتقل شد. تمام مطبوعات ارسال شده در تاریخ های 17 و 18 فروردین در انبار شرکت هواپیمایی کیش ایر در فرودگاه بین المللی جزیره کیش باطل شود. و سه نفر از توزیع کنندگان نیز بیکار شدند.

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وی عنوان کرد: هر بار که از مسئولان تقاضای پیگیری و جواب مناسب داشتیم در پاسخ اعلام کردند در حال بررسی هستیم ولی این بررسی بیش از دوماه طول کشیده و هنوز جواب نگرفتیم.

چملی به مشکلات فقدان کیوسک مطبوعاتی در جزیره کیش اشاره می کند و می گوید: طی 15 سال گذشته چندین بار تقاضای چند کیوسک مطبوعاتی در جزیره را داده ایم، حتی هفدهم مرداد ماه سال 1390 روز خبرنگار مدیرعامل سازمان دستور رسیدگی به موضوع را به معاونت فرهنگی و اجتماعی دادند. اما مدیران زیر مجموعه تا به امروز اقدامی در این خصوص انجام نداده اند.

وی بیان داشت: اگر در نقاط پر جعمیت کیش مانند فرودگاه بین المللی، مراکز شهر مانند مجموعه بازارهای بین المللی پردیس 1 و 2، سفین قدیم و شهرک صدف این کیوسک ها نصب می شد مشکل کلی توزیع مطبوعات هم کاهش می یافت حتی تعداد موتورها نیز کاهش پیدا می کرد.

به گفته چملی، کسی به درخواست های ما توجه نکرد و امروز با سختی و مشقت زیاد با دوچرخه برقی و گاه با تاکسی برای رفت و برگشت به فرودگاه آنهم برای تعدادی محدود مجله و روزنامه باید کلی هزینه را متحمل بشوئیم که مقرون به صرفه نیست و در صورتی که این مشکل موتورسیکلت حل نشود قطعا همین چند نفری هم که مشغول به کار هستند به بیکاران جزیره اضافه خواهند شد.



سرپرست گروه توزیع مطبوعات در ادامه اظهارداشت: نمایندگان روزنامه های کیهان، همشهری، اقتصاد کیش وضعیت ما را در فرودگاه به هنگام تحویل بار مطبوعات و توزیع را از نزدیک مشاهده کردند و می دانم که نماینده و خبرنگار کیهان هم مکاتباتی انجام داد حتی امام جمعه محترم کیش در جریان مشکلات ما و توزیع قرار دارد همچنین حاج موسی حسینی از معتمدین جزیره کیش بارها برای رفع این مشکل عمومی و مردمی با مسئولان گفتگو و رایزنی کرد ولی تا به امروز هنوز خبری از ساماندهی و رفع توقیف موتورهای توزیع مطبوعات نشده است.

تماسهای خبرنگار مهر در جزیره کیش برای پیگیری موضوع از سوی شورای ترافیک جزیره کیش بی نتیجه ماند.