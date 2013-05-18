جایگاه شهدا در تبلیغات شهری محفوظ بماند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری بعد از ظهر شنبه در جمع اعضای شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان افزود: اگر تصویر وکلام سرداران شهید بر روی در ودیوار باشد این پرسش را ایجاد می کند که آنها که بودند وچه کردند.

کنگره چهار شهید گلستان در سال 93 برگزار می شود

دبیر شورای ترویج فرهنگ ایثار وشهادت استان گفت: سال 93 گلستان میزبان کنگره چهار هزار شهید سرافراز استان گلستان است وبرگزار کنندگان این کنگره تنها بسیج وبنیاد شهید نیستند بلکه همه دستگاه ها باید نقش خود را ایفا کنند.

وی اظهار داشت:امسال برای اولین بار در پارک موزه مفاخر ومشاهیر گلستان سرداران شهید نیز جزء مفاخر استان محسوب شدند که اتفاق مبارکی در جهت ترویج فرهنگ ایثار وشهادت است.

منتظری تصریح کرد:عزت واقتدار امروز کشور ما مرهون ایثار وفداکاری شهدا است ، چرا که آنان درخت دیرپای استقامت را درجای جای جهان بارور کردند و امروزه مهمترین ارمغان انقلاب اسلامی ایران در همه عصر ها ونسل ها فرهنگ ایثار وشهادت است .

وی اظهار داشت:اگر امروز کشور لبنان وسوریه مفتخر هستند جز این نیست که از مدل انقلاب اسلامی مبتنی بر فرهنگ ایثاروشهادت بهره گرفته اند وپیروز شده اند.

در برگزاری یادواره های شهدا طرحی نو درانداخته شود

دبیر شورای ترویج فرهنگ ایثار وشهادت استان گفت:همه دستگاه ها باید در سال دو تا سه درصد اعتباراتشان را در خصوص فرهنگ ایثار وشهادت هزینه کنند وگزارش اجرای ان را ارائه کنند.

منتظری بیان داشت: برگزاری یادواره های سنتی برای شهدا خوب است اما باید در برگزاری ومدیریت یادواره های شهدا طرحی نو در انداخت وتا این یادواره های شهدا برای مردم جاذبه بیشتری داشته باشد.