همايش هنرمندان و مسئولين كانون هنر خراسان برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد سيد جواد جعفري مديركل فرهنگ وارشاد اسلامي خراسان رضوي با بيان اين مطلب درجلسه هيات امناي كانون هنرخراسان افزود: اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي به عنوان تنها دستگاه مسئول فرهنگ وهنردراستان دوميليارد تومان اعتبار داردكه يك ميليارد وششصد ميليون تومان صرف حقوق كاركنان ومابقي بابت نگهداري مجتمع فرهنگي وهنري هزينه مي شود وعملا براي فعاليتهاي فرهنگي وهنري اعتباري باقي نمي ماند.

وي با اشاره به رويكرد شهرداري مشهد به فعاليتهاي فرهنگي وهنري اظهارداشت: دردوسه ساله گذشته رويكرد شهرداري مشهد با تاسيس سازمان فر هنگي وهنري ورود به فعاليتهاي فرهنگي وهنري است .

جعفري ادامه داد: شهرداري ازتوان ،امكانات واعتبارات خوبي برخورداراست .درحاليكه بودجه ارشاد خراسان به عنوان تنها متولي فرهنگ وهنردرخراسان دوميليارد تومان است اعتبارات شهرداري مشهد دراين بخش 5 ميليارد تومان است وعلاوه براين 2 ميليارد تومان نيزاعتبارات پژوهشي شهرداري است .

مديركل فرهنگ وارشاد اسلامي خراسان رضوي اظهارداشت :متاسفانه ما فكرمي كنيم بدون تكيه برمنابع وامكانات ديگران مي توانيم درحوزه فعاليتهاي فرهنگي موفق شويم .

وي افزود: سيزده دستگاه به ظاهرغيرفرهنگي هستند كه يكي ازوظايف آنها فعاليت فرهنگي است . بنياد شهيد كميته امداد، سپاه وصدا وسيما و.. ازجمله اين دستگاهها هستند . بايد بين اين دستگاهها هماهنگي بوجود آيد .