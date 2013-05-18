به گزارش خبرنگار مهر، مديركل مديريت بحران استان همدان بعدازظهر شنبه در آيين بهره برداری از این مرکز با به كارگيري روش‌هاي نوين در مديريت شهري تاکید کرد.

علی مردان طالبی گفت: همزمان با توسعه شهري استفاده و بهره‌گيري از امكانات روز در شهرداري‌ها باید مد نظر قرار گیرد که شهرداري همدان در اين زمينه به ويژه مديريت الكترونيك فعال بوده است.

طالبی اقدام شهرداري همدان در راه‌اندازي مركز كنترل ترافيك را ارزشمند دانست و افزود: از طريق اين مركز نقاط مختلف شهر رصد و مديريت می شود.

طالبي اظهار داشت: دوربين‌هاي تمام اين مراكز در آينده بايد به مركز مديريت كنترل حوادث استان همدان در استانداري متصل شوند تا در هنگام بروز حوادث ناگوار با اقدامي واحد بتوان بحران را مديريت كرد.

وي توجه به زمان طلايي در بروز حوادث را بسيار مهم دانست و اضافه كرد: در صورتي كه خدمات و مديريت در حداقل زمان انجام شود در بسياري از هزينه‌ها و زمان صرفه‌جويي مي‌شود.

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر همدان نيز گفت: ترافيك از اولويت‌هاي مباحث امروز شهري است.

محمدرضا الياسي مركز كنترل ترافيك را از ابزارهاي مهم در زمينه شناسايي نقاط پرترافيك شهري دانست و اظهار داشت: راه‌اندازي اين مركز كاهش هزينه‌هاي نظارتي شهري را به دنبال دارد.

الياسي اضافه كرد: مركز كنترل ترافيك تأثير بسزايي در مديريت شهري داشته و بر اين اساس انتظار مي‌رود با حمايت مسئولان استاني و شوراي اسلامي شهر همدان، اين مركز را توسعه داد.