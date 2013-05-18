اعضای کمیته های انتخابات استان سمنان صاحب کارت ملی هوشمند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی ترحمی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره ثبت احوال استان سمنان با اشاره به اینکه از ماه های قبل صدور کارت هوشمند ملی برای مدیران دستگاه های اجرائی مرتبط با برگزاری انتخابات شروع شده است، اظهار داشت: صدور کارت های اعضای کمیته انتخابات این استان تکمیل شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با این کارت می توان امضاء الکترونیکی و احراز هویت افراد مذکور برای مکاتبات و صورتجلسات انتخاباتی برای وزارت کشور ارسال کرد، افزود: امیدواریم در آینده ای نزدیک کاربری های دیگری برای این کارت تعریف شود تا بتوان انتخابات آینده را به طور کامل الکترونیکی انجام داد.

مسئول روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان سمنان بیان اینکه اطلاعات این افراد با امضای دیجیتال و به صورت الکترونیکی به ستاد انتخابات کشور ارسال می شود، افزود: این امر باعث کاهش زمان و بالابردن امنیت در انتخابات می شود.

وی با اشاره به اینکه صدور کارت هوشمند ملی در ابتدا به صورت عمومی انجام نمی شود، گفت: برابر برنامه زمانبندی شده و به ترتیب اولویت، این کارت تا پایان سال 1395برای گروه های مختلف جامعه صادر خواهد شد.

ترحمی اظهار کرد: صدور کارت هوشمند برای افرادی که به سن 15سال تمام می رسند در اولویت است.

مسئول روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان سمنان با اشاره به کاربردها و مزیت های گوناگون این کارت گفت: کارت هوشمند ملی برای شناسایی افراد در فضای دیجیتالی و مجازی اهمیت زیادی دارد.

به گفته وی، شناسایی، تصدیق هویت، امضای دیجیتال، کیف پول الکترونیک، اتصال به شبکه سلامت و انتخابات الکترونیکی از جمله کاربردهای این کارت هوشمند است.

ترحمی عنوان کرد: هم اکنون این کارت ظرفیت امضای دیجیتال، اثر انگشت و انتخابات الکترونیکی را دارد و ظرفیت های دیگر آن نیز در آینده تکمیل و اضافه خواهد شد.

مسئول روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: در انتخابات پیش رو برای تمام دست‌اندرکاران برگزار کننده انتخابات کارت هوشمند ملی صادر شده است تا بتوانند از امضای الکترونیکی کارت استفاده کنند.