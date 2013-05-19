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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۸:۱۱

سحرگاه امروز انجام شد؛

اعدام 2 جاسوس سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه

اعدام 2 جاسوس سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه

دو جاسوس سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه سحرگاه امروز به دار مجازات آویخته شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از دادستاني تهران، نخستین محکوم‌علیه که حکم صادره در مورد او به موقع به اجرا درآمد، محمد حیدری نام داشت که اطلاعاتی در زمینه مسایل مختلف امنیتی و اسرار کشور را تهیه و در ملاقات‌های مکرر خود با عوامل موساد در خارج از کشور، در اختیار آنان قرار داده بود و در این زمینه مبالغی نیز بعنوان دستمزد دریافت کرده بود.

محکوم‌علیه دیگر کوروش احمدی نام دارد که ضمن ارتباط گیری با عوامل سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) اطلاعات کشور در زمینه‌های مختلف را جمع آوری و در اختیار آنان قرار داده بود.

این گزارش افزود: در پی تکمیل تحقیقات، پرونده اتهامی نامبردگان با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و دادگاه پس از تشکیل جلسه با حضور نماینده دادستان و وکلای مدافع متهمان، اتهام آنان را در حد محارب تشخیص و نامبردگان را به اعدام محکوم کرد. احکام صادره از سوی دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفته بود.

کد مطلب 2057769

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