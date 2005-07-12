روميانتسف:ساخت نيروگاه هسته اي بوشهر در سال 2006 به پايان خواهد رسيد//براي ايران خريد سوخت به صرفه است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري نووستي، روميانتسف همچنين اشاره داشت:"پروژه بازگرداندن پسماند سوخت هسته اي مصرف شده از ايران، پروژه اي بسيار اقتصادي و كم هزينه است".

به گفته وي هزينه بازيافت و نگهداري از سوخت هسته اي مصرف شده به ازاي يك كيلوگرم برابر با 1000تا 2000 دلار است.

روميانتسف تاكيد نمود كه براي كشورهايي كه داراي صنعت انرژي هسته اي توسعه يافته نيستند، مقرون به صرفه نمي باشد كه خود چرخه سوخت هسته اي داشته باشند. براي كشوري مثل ايران "خريدن سوخت هسته اي و بازگرداندن سوخت مصرفي بيشتر مقرون به صرفه مي باشد تا توسعه دادن چرخه هسته اي."

"الكساندر روميانتسف" رئيس آژانس انرژي اتمي روسيه فدرال اظهار داشت كه اين كشور علاقمند است تا به همكاري خود با ايران در زمينه هاي نفت و گاز ادامه دهد.

روميانتسف در جمع خبرنگاران گفت: "من يكي از رؤساي كميسيون تجارت و بازرگاني بين ايران و روسيه هستم . ما به همكاري با ايران در زمينه هاي استخراج نفت و گاز، ساخت راه آهن، پرتاب ماهواره زهره، ساخت خط لوله هاي انتقال گاز و همچنين در زمينه صادرات مواد غذايي و صنايع سبك علاقمند هستيم."