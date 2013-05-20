به گزارش خبرنگار مهر، در مسیر47 کیلومتری جاده یاسوج به بابامیدان که استانهای جنوبی از جمله بوشهر و شرق خوزستان را به مرکز کشور متصل میکند، 9 تونل به طول نزدیک به 4.5 کیلومتر وجود دارد.
بزرگترین این تونلها دوهزار و 10متر و یک هزار و 400 متر طول دارند که هنوز بعد از گذشت بیش از سه سال از افتتاح این جاده، فاقد روشنایی مناسب و سیستم تهویه هوا است.
این مسئله مشکلات عدیدهای برای رانندگانی که از این مسیر عبور میکنند، ایجاد کرده به طوری که گاهی منجر به بروز حادثه در این تونل نیز میشود.
با این حال مسئولان اداره راه و شهرسازی استان کمبود اعتبار و سرقت کابلهای برق در این تونلها را علت مختل شدن سیستم روشنایی و عدم ایجاد سیستم تهویه هوا عنوان میکنند.
اعتبار روشنایی و تهویه تونلها تخصیص نیافت
سید حمید بوترابی مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد در این باره به خبرنگار مهر گفت: در سال 90 یک میلیارد تومان برای روشنایی این تونلها ابلاغ اعتبار شد که یک ریال آن هم تخصیص نیافت.
بوترابی افزود: در سال 91 هم دومیلیارد تومان ابلاغ اعتبار شد که تنها 300 میلیون آن تخصیص یافت و قرار است در این هفته هم 200 میلیون آن تخصیص یابد.
وی بیان کرد: این محور ملی هنوز تحویل اداره کل راه و شهرسازی استان نشده و بر این اساس سازمان راهداری برای این محور نمیتواند اعتبار بگذارد و تامین اعتبار بر عهده معاونت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل است.
بوترابی، سرقت کابلهای برق این تونلها را یکی از مشکلات این اداره کل عنوان کرد و گفت: در سال 91 بالای 60 میلون کابل خریدیم اما پس از یک هفته همه آنها به سرقت رفتند.
وی بیان داشت: براین اساس مجبور شدیم به جای کابل مسی از کابل آلومینیومی استفاده کنیم اما ترانسهای برق این تونلها را هم به سرقت بردند.
ترانس تونل یاسوج در شهرکرد پیدا شد
بوترابی گفت: اخیرا ترانس یکی از این تونلها در شهرکرد پیدا شده و یک سارق را نیز در این رابطه دستگیر کردهاند.
وی افزود: هم اکنون روشنایی موقتی این تونلها انجام شده و اگر کابلها و ترانسها دوباره دزدیده نشود، بخش زیادی از مشکلات روشنایی را مرتفع میکند.
به گفته مسئولان این اداره کل در سال 90 هم کابلهای روشنایی این تونلها یک روز پس از نصب دزدیده شدند و در سال 89 نیز 1200 متر کابل برق آنها به سرقت رفت.
مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد در خصوص امنیت این تونلها نیز گفت: این تونلها در حوزه استان فارس قرار دارند و هم اکنون تناقضی برای نیروی انتظامی پیش آمده و مشخص نیست امنیت این تونلها با نیروی انتظامی کدام استان است.
وی همچنین با اشاره به مشکل تهویه این تونلها از انجام مطالعات آن خبرداد و افزود: طبق برآورد سال گذشته، 9.5 میلیارد تومان بدون ضرایب پیمانکار برای تهویه این تونلها نیاز داریم.
بوترابی گفت: در صورت تامین اعتبار این اداره کل می تواند ظرف سه ماه مشکل روشنایی و تهویه این تونلها را برطرف کند.
جاده یاسوج به بابامیدان یکی از جادههای ملی و ترانزیتی کشور است که جنوب را به مرکز کشور متصل میکند و به نظر میرسد مسئولان باید هرچه سریعتر چارهای برای مشکلات تونلهای آن بیندیشند.
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