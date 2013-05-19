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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۲۹

آخوندی:

ولایت مداری از شاخصه های اصلی ریاست جمهوری است

ولایت مداری از شاخصه های اصلی ریاست جمهوری است

بهار - خبرگزاری مهر: مسئول امور راهبردی بسیج حوزه امام صادق (ع) شهر بهار گفت: ولایت مداری از شاخصه های اصلی ریاست جمهوری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر آخوندی پیش از ظهر یکشنبه در جمع بسیجیان در مسجد النبی شهر بهار با اشاره با این مطلب اظهار داشت: با توجه به تمرکز دشمنان انقلاب اسلامی نسبت به انتخابات 24 خرداد برای کاهش حضور مردم در این جریان سرنوشت ساز، حضور تک تک آحاد مردم در انتخابات بسیار حائز اهمیت است.

آخوندی افزود: شرکت با شکوه در پای صندوق های رای و تعیین فردی اصلح می تواند رقم زننده حماسه سیاسی باشد که خواسته رهبر انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به نامگذاری سال 92 به نام سال "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" از جانب مقام معظم رهبری بیان داشت: مهمترین وظیفه بسیجیان حمایت و تبعیت از ولایت فقیه و حرکت در مسیری است که رهبری برای این انقلاب ترسیم  می کنند.

وی گفت: در سال جاری روشنگری و آگاه سازی مردم برای حضور حداکثری در انتخابات و آفرینش حماسه سیاسی از مهمترین وظایف بسیجیان است.

آخوندی افزود: باید فردی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود که دارای روحیه مشورت، ندادن وعده های بی منطق، مومن و متعهد به ولایت فقیه و اخلاق مدار باشد.

وی تاکید کرد: مردم باید با تیزهوشی و ذکاوت در تشخیص فرد اصلح و ولایت مدار آینده ای درخشان برای کشور رقم بزنند.

وی اضافه کرد: دولت آینده ضعف های دولت گذشته را نداشته باشند و از نقاط قوت دولت فعلی استفاده کند

کد مطلب 2057872

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