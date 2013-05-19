سامانه ديجيتال صدا و تصوير در 10 شهرستان كردستان به بهره برداري رسيد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه در سالروز سفر پر برکت رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان با حضور معاون امور استانهای سازمان صدا و سیماي كشور سامانه دیجیتال تلویزیونی در استان کردستان به بهره برداری رسید.

در این مراسم که نماینده ولی فقیه در كردستان و جمعی از مسئولان اجرایی استان حضور داشتند به جز سامانه دیجیتال، استودیوی مجازی واحد اطلاعات و اخبار، اتوماسیون سیما و 35 ایستگاه فرستنده روستایی افتتاح و به بهره برداري رسيد.

معاون امور استانهای سازمان صدا و سيماي كشور در سخنانی ضمن تقدیر از تلاش دست اندرکاران عرصه رسانه بيان کرد: شبکه های مختلف رسانه ملی در نظام اسلامی به دلیل بار محتوایی غنی و تاثیرگذاری بر مخاطب در زمینه های مختلف دینی و آموزشی برای رسانه های بیگانه قابل تحمل نیست و این شبکه ها با ساخت برنامه های غیرمتعارف و ناهنجار سعی در خنثی کردن این اثرات در داخل و خارج از مرزهای کشور دارند.

كيومرث طهماسبي با بيان لزوم تقويت برنامه هاي توليدي شبكه هاي داخلي كشور گفت: بايد از تمامي ظرفيت هاي موجود در كشور به ويژه استانهاي همچون كردستان بهره برداري كرد تا زمينه براي جذب مخاطب بيشتر در اين بخش ها اقدامات بهتري صورت گيرد.

در ادامه اين نشست مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان نیز درباره فعالیت های مرکز و اقدامات جدید و برنامه های در دست اقدام صدا و سیمای مرکز کردستان را تشریح کرد و گفت: روند رو به رشد توليدي برنامه هاي شبكه استاني صدا و سيماي مركز كردستان همچنان ادامه دارد.

رضا علي نژاد با بيان اينكه هم اكنون برنامه هاي سيماي مركز كردستان به صورت شبانه روزي پخش مي شود، عنوان كرد: در راستاي توليد برنامه هاي بهتر با استفاده از ظرفيت هاي بومي اقدامات بسيار خوبي در دستور كار قرار گرفته است.

در مرکز کردستان بهره برداری از اتوماسیون سیما به عنوان اولین مرکز و استودیوی مجازی به عنوان دومین مرکز در بین سایر مراکز است.