ساخت سلول های خورشیدی کارآمد با الهام از چشمان پروانه

به گزارش خبرگزاری مهر، از آنجا که پروانه ها، به میزان بسیار اندکی نور برای دید در تاریکی نیاز دارند چشمان آنها تا حد بسیار زیادی غیر انعکاسی است.

محققان این کیفیت را بر روی نوار، نسخه برداری کرده اند تا از آن در سلول های خورشیدی استفاده کنند، این امر کمک می کند نور خورشید تابیده شده به آنها پیش از مصرف برای تولید برق، منعکس نشود.

اکنون محققان نوار جدیدی را با الهام از چشم پروانه ساخته اند که سلول های خورشیدی را کارآمدتر می کند.

این نوار که در دانشگاه کارولینای شمالی ساخته شده برای کوچک سازی "تداخل نوار - نازک" در سلول های خورشیدی نوار نازک طراحی شده است.

تداخل نوار نازک چیزی است که موجب می شود بنزین ریخته شده بر روی آب، ظاهر رنگی رنگین کمانی روی آن شکل دهد.

برخی از نور خورشید از روی سطح بنزین شفاف منعکس می شود در حالی که برخی نیز به سطح آن نفوذ می کنند اما دوباره از طریق سطح آب زیرین منعکس می شوند.

از آنجا که این دو منبع منعکس کننده نور کیفیت های اوپتیکی متفاوتی دارند، در زمان ترکیب، در یکدیگر تداخل می کنند از این رو تصویر رنگین کمانی مشاهده می شود.

همین نوع پدیده می تواند زمانی روی دهد که هر نوار نازک و شفافی در کنار هم قرار گیرند.

در مورد سلول های خورشیدی نوار - نازک که از نوارهای لایه لایه روی هم ساخته شده است نیز می توان گفت برخی از نور خورشید در حد فاصل لایه به لایه این نوار که تداخل روی می دهد به طور موثری از بین می رود.

برای پیشگیری از این اتفاق محققان نواری را به شکل ساختارهای مخروطی شکل - مشابه به آنچه که در چشمان پروانه وجود دارد- ساختند.

این ساختارها وقتی که بر روی یک نوار قرار می گیرند، می توانند به سطح زیرین نواری که روی آن قرار گرفته اند نفوذ کنند و مانند تکه های لگو آنها را به یکدیگر متصل کنند.

در نتیجه بین این دو نوار تداخل کمتری روی می دهد. این فرایند وقتی که چندین نوار بر روی یکدیگر سوار شوند می تواند تکرار شود.

به گفته دانشمندان میزان نور منعکس شده توسط یکی از این نانوساختارها یک صدم میزان تداخل نوار به نوار منعکس شده است.

محققان دانشگاه کارولینای شمالی اکنون قصد دارند از این فناوری در وسایل خورشیدی استفاده کنند و امیدوارند بتوانند کاربردهای تجاری برای فناوری خود بیابند.

نتایج این تحقیقات در نشریه Nanotechnology منتشر شده است.