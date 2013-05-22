فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت حضور شمشیربازان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا اظهارداشت: در سال 2013 شمشیربازان ما حضور در جام جهانی فرانسه و شیکاگو را از دست دادند و خود به خود باعث پیشرفت رقیبان در رنکینگ جهانی شدند چون غیبت در این مسابقات، باعث افت رنکینگ‌مان شد در حالیکه کشورهای رقیب غیبت نداشتند.

وی تصریح کرد: به همین دلیل حضور در مسابقات قهرمانی آسیا برای‌مان اهمیت زیادی دارد به خصوص اینکه امتیاز این مسابقات ضریب بالایی دارد. در کل امتیازات قاره‌ای در رنکینگ جهانی شمشیربازی تاثیر خیلی زیادی دارد. به همین دلیل تمام تیم‌ها با ترکیب کامل خود در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند. ما هم باید با قدرت تمام در مسابقات شرکت کنیم تا بتوانیم به واسطه امتیازاتی که به دست می‌آوریم، جایگاه‌مان را برای بازی‌های آسیایی اینچئون کره‌جنوبی حفظ کنیم.

"البته بیماری آنفولانزای مرغی که اخیرا در شهرهای مختلف چین و از جمله شانگهای شیوع داشته، نگرانی‌هایی را در مورد برگزاری مسابقات شمشیربازی در این کشور و حفظ سلامت ورزشکاران شرکت کننده ایجاد کرده است. با وجود این شرایط هم برای شرکت در مسابقات مصر هستید"؟

رئیس فدراسیون شمشیربازی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: البته در این زمینه و برای تضمین سلامت ورزشکاران‌مان در شانگهای از کنفدراسیون آسیا استعلام گرفتیم. این کنفدراسیون هم در پاسخ تاکید کرد شرایط به گونه‌ای است که فعلا خطری برگزاری مسابقات را تهدید نمی‌کند. بنابراین در مورد مسابقات، محل برگزاری و زمان آن تصمیم جدیدی نگرفته‌ایم.

وی ادامه داد: ما هم به اعتبار پاسخی که کنفدراسیون شمشیربازی آسیا به ما داده است، تصمیم گرفتیم طبق برنامه از پیش تعیین شده ورزشکاران‌مان را در هر سه اسلحه به محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا در چین اعزام کنیم.

باقرزاده به وضعیت شمشیربازان هر یک از اسلحه‌های سابر، فلوره و اپه برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا اشاره کرد و گفت: ترکیب تیم‍‌های اسلحه سابر و فلوره 75 درصد و تیم اپه 50 درصد جوان‌تر شده است. برای تیم سابر جوانترین ترکیب در طول تاریخ را انتخاب کرده‌ایم. رهبری، پاکدامن و فتوحی از بازیکنان جوان این تیم هستند و فقط عابدینی یک بازیکن باتجربه در میان آنهاست. در اسلحه فلوره هم به جز صیاد قنبری سایر بازیکنان یعنی ادهمی و طلوعی سن و سال کمی دارند. تیم اپه هم کاملا جوان شده است.

رئیس فدراسیون شمشیربازی در پاسخ به این پرسش که "با توجه به شرایط فعلی و تغییراتی که در ترکیب تیم ایجاد شده است چه نتیجه‌ای را در مسابقات قهرمانی آسیا پیش‌بینی می‌کنید"؟، خاطرنشان کرد: ایران در هر سه اسلحه سابر، فلوره و اپه جزو 8 تیم برتر آسیاست. بنابراین تنها به واسطه حضور در این مسابقات می‌توانیم صاحب امتیاز شویم اما برای بیشتر شدن امتیازات‌مان باید در میان هشت تیم برتر عملکرد خوبی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه چین، کره‌جنوبی، ژاپن، هنگ‌کنگ، سنگاپور، مالزی و ازبکستان حریفان اصلی شمشیربازان‌مان در مسابقات قهرمانی آسیا هستند، یادآور شد: برای نتیجه‌گیری بیشترین امیدمان به اسلحه اپه و سابر است. شمشیربازان اپه وارد مرحله یک چهارم می‌شوند و اگر در قرعه کشی این مرحله به کره جنوبی یا چین نخورند می‌توانند روی سکو بروند. البته در مسابقات 2012 ژاپن، تیم ایران مقابل چین که قهرمان المپیک است 44 بر 45 باخت. این نشان می‌دهد که ورزشکاران ما توان شکست دادن چین را هم دارند. در هر صورت تمام شمشیربازان برای مبارزه به چین می‌روند.

فضل الله باقرزاده در پایان تاکید کرد: 85 تا 90 درصد استخوان‌بندی تیم‌های اسلحه سابر، فلوره و اپه شمشیربازی برای بازی‌های آسیایی اینچئون کره‌جنوبی است. از حالا به فکر این بازی‌ها و مدال آوری در آن هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا 12 تا 20 خردادماه به میزبانی شانگهای چین برگزار می‌شود.