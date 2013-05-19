عبدالرضا جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: پس از بازگشت از پارالمپیک 2012 لندن مراسم تجلیلی در تاریخ سوم مهرماه برگزار شد که طی آن استاندار خوزستان آقای حجازی و آقای گرشاسبی، مدیرکل تربیت بدنی استان، وعده کردند به من و جواد حردانی به عنوان دو ورزشکار پارالمپیکی استان یک پژوی پارس هدیه کنند. همچنین از آنجایی که حردانی مدال طلا گرفته بود و بنده نقره قرار شد به ایشان یک واحد آپارتمانی اعطا شود و به من یک قطعه زمین ورزشی.

وی افزود: مقرر شده بود از آنجا که من ساکن دزفول هستم این قطعه زمین از طریق شهرداری دزفول به من اهدا شود. اما آقای دوایی فر، شهردار دزفول، گفتند از آنجایی که در مراسم حضور نداشته باید شورا مصوب کند. این اتفاق محقق نشد تا اینکه در تاریخ 23 آذر بار دیگر در مراسمی آقای حجازی را دیدم و جریان را گفتم. ایشان گفتند از این تاریخ تا یک هفته دیگر زمین را دریافت می‌کنم. من به استانداری و معاونت برنامه و بودجه استان مراجعه کردم و به من گفتند پول را تحویل شهرداری دزفول داده اند در حالیکه شهرداری دزفول چنین چیزی را رد کرد.

دارنده مدال نقره بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن در ادامه تاکید کرد: من 300 کیلومتر مسیر دزفول تا اهواز را بارها و بارها طی کرده‌ام تا بلکه بتوانم به پاداشی که به من وعده داده شده برسم. آقای حردانی خدا را شکر همان ابتدا، هم پژوی پارس را تحویل گرفتند و هم واحد آپارتمانی‌شان را که من خیلی خوشحالم. آقای نصیر شلال هم به عنوان وزنه بردار مدال آور المپیکی به همین ترتیب به پاداش خود رسیدند و این وسط فقط من مانده‌ام که فکر می‌کنم در موردم بی عدالتی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت به جای زمین قرار شد به من مبلغ 20 میلیون تومان ارائه شود و اکنون سوال من اینجاست چرا وقتی مسئولان در مقابل مردم به ورزشکار وعده می‌دهند به تعهداتشان عمل نمی‌کنند. این مساله از من که گذشت اما نباید در آینده برای ورزشکار دیگری تکرار شود. فکر می‌کنم اگر یک ورزشکار اهوازی بودم اینچنین با من رفتار نمی‌شد.

جوکار در پایان گفت: من در پنج دوره بازی‌های پارالمپیک شرکت کرده‌ و 7 مدال کسب کرده‌ام اما هرگز از من نپرسیدند آیا مشکل اشتغال دارم یا خیر در حالیکه به اکثر ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی کار داده‌اند. آقای حجازی نماینده دولت هستند و آقای گرشاسبی نماینده وزارت ورزش و اکنون سوال اینجاست در حالیکه دولت و وزارت ورزش پاداش ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی را یکسان‌سازی کرده‌اند چرا این مسئولان عدالت محور نیستند. به عقیده من در شان یک مسئول نیست که اینچنین زیر حرف خود بزند.