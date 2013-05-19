دماوند شهری فاقد سند چشم انداز توسعه/ کمبود زیرساخت برای اوقات فراغت دانشجویان

مرتضی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، نبود این سند را یک ضعف اساسی در این شهر اعلام کرد و افزود: بدون سند چشم انداز توسعه، افقی پیش روی شهر وجود ندارد.

کمبود زیرساخت برای اوقات فراغت دانشجویان

وی تصریح کرد: دماوند با وجود آنکه قطبی دانشگاه ای است به دلیل نبود برنامه ریزیهای اولیه، زیرساختهای لازم را حتی برای اوقات فراغت دانشجویان در زمان بیکاری ندارد.

همتی تهیه طرح، قبل از اجرای امور شهری را مبحثی در دستور کار این نهاد دانست و ادامه داد: با این اقدام هزینه های جاری به صورت اعتباری و زمانی به طور چشمگیری کاهش می یابد.

آمادگی شهرداری برای ساخت پارکینگ عمومی

وی آمادگی لازم از سوی شهرداری دماوند برای مشارکت مالی با بخش خصوصی تا سقف 10 میلیارد ریال در راستای ساخت و توسعه فضای پارکینگ عمومی در این شهر را سیاستی تشویقی خواند و عنوان داشت: دماوند به دلیل گسترش طولی - جمعیتی با مشکل کمبود اراضی برای احداث پارکینگ عمومی مواجه است.

این مدیر شهری از وجود دو قطعه زمین در "گیلاوند" برای احداث این پارکینگ خبر داد و گفت: یکی از این اراضی برای احداث مناسب نبوده و مالک دیگری حاضر به فروش و یا مشارکت نیست.

به گفته وی اگر سرمایه بخش خصوصی جذب احداث پارکنیگ عمومی نشود، دو طرح قابل اجرای یاد شده به شورای اسلامی فرستاده می شود و با تأیید این مجموعه این پارکینگها به صورت طبقاتی و پیش ساخته در دماوند و گیلاوند احداث شود.