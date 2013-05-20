نمایشنامه خوانی "دریای سرخ آبی" در حوزه هنری زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول روابط عمومی حوزه هنری استان زنجان گفت: برنامه نمایشنامه خوانی " دریای سرخ آبی" به مناسبت گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر و با موضوع دفاع مقدس اجرا می شود.

وحید اکبری با اشاره به اهداف برگزاری این برنامه افزود: آشنایی نویسندگان بومی، تشویق علاقمندان این رشته، ایجاد فضای تعامل، تبادل نظر و اندیشه در بین هنرمندان برخی از اهداف برگزاری برنامه نمایشنامه خوانی است.

مسئول روابط عمومی حوزه هنری استان زنجان تقویت قوه شنود و نقد و بررسی آثار، خلق و پرورش اندیشه و دستیابی به ایده‌ها و طرح‌های نمایشی و امکان دستیابی کارگردانان به گروه‌های خوانشگر را از دیگر اهداف جلسات نمایشنامه خوانی عنوان کرد.

وی ادامه داد: در برنامه نمایشنامه خوانی "دریای سرخ آبی" احیا معجونی، رضا یاوری و معصومه حیدری به خوانش نقش های مختلف این نمایشنامه خواهند پرداخت.

اکبری یادآور شد: در پایان این برنامه جلسه بحث و تحلیل درباره نمایشنامه با حضور هنرمندان تئاتر استان زنجان برگزار خواهد شد.

برنامه نمایشنامه خوانی "دریای سرخ آبی" ساعت 18 روز چهارشنبه (1 خرداد) در محل سالن شهید آوینی حوزه هنری استان زنجان برگزار می شود.