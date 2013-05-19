ساخت پیل سوختی 32 کیلووات/ تولید الکل از ذرت و نیشکر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه امروز در جشنواره دستاوردهای فناوری ستاد انرژی های نو با تاکید بر استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در کشور، افزود: براساس افق 1404 ایران باید جایگاه اول در آسیا و جزء 5 قدرت برتر در آسیا و همچنین دارای رشد اقتصادی 9/8 باشد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به مزایای نیروهای بادی خاطرنشان کرد: یک نیروگاه بادی 2200 مگاوات ساعت انرژی تولید می کند در حالی که میزان گازهای آلاینده Co2 و So2 را کاهش می دهد.

وی با اشاره به تاکیدات برنامه پنجم توسعه در زمینه تولید پنج هزار مگاوات انرژی از باد و خورشید، ادامه داد: در این زمینه در معاونت علمی اقدام به ایجاد ستاد توسعه انرژی های نو شد که با همکاری سایر دستگاه ها امروز موفق به توانمندی هایی در زمینه های انرژی های تجدیدپذیر شدیم.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه تا قبل از دولت نهم و دولت دهم تنها ستاد نانو در معاونت علمی ایجاد شده بود، اظهار داشت: در این 2 دولت اخیر اقدام به ایجاد ستادهای فناوری گیاهان دارویی، سلول های بنیادی، زیست فناوری، انرژی نو، میکرو الکترونیک، آب و خشکسالی و علوم شناختی کردیم.

سلطانخواه با اشاره به تهیه اسناد راهبردی این ستادها اضافه کرد: تا کنون اسناد ستادهای راهبردی پیل سوختی، هوا فضا، علوم شناختی، طب سنتی و گیاهان دارویی تصریح و از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به آخرین وضعیت سند سلول های بنیادی یادآور شد: سند سلول های بنیادی نیز در جریان مراحل تصویب قرار دارد.

آخرین وضعیت سند جامع انرژی های نو

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به آخرین وضعیت سند جامع انرژی های نو اظهار داشت: در حال حاضر این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی مراحل تصویب را طی می کند ضمن آنکه اسناد دیگری ذیل این سند در حوزه های باد و انرژی تهیه و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال خواهد شد.

تولید بیواتانول از مواد سلولزی

سلطانخواه تولید بیواتانول از مواد سلولزی را از جمله این پروژه ها دانست و گفت: در این پروژه اقدام به تولید الکل زیستی از ذرت و نیشکر شد که در حال حاضر این طرح به تولید صنعتی نیز رسیده است.

به گفته وی از این بیواتانول می توان به عنوان مکمل بنزین استفاده کرد.

وی همچنین تولید پیل سوختی 10 مگاواتی را از دیگر دستاوردهای محققان دانست و یادآور شد با استفاده از این پیل سوختی می توان به طور همزمان گرما و برق تولید کرد.

سلطانخواه همچنین از طراحی و ساخت پیل سوختی 32 کیلو وات خبر داد و گفت: در کنار این فعالیت ها اقدام به تولید اجزای پیل سوختی مانند الکترود غشای مورد استفاده پیل سوختی شده است.

ساخت پره های توریبن

معاون رئیس جمهور با اشاره به محدودیت های کشور در زمینه واردات پرده های توربین بادی 660 کیلوواتی افزود: در این راستا محققان کشور موفق به تولید این توربین ها شدند و امروز نیز این محصول با حضور رئیس جمهور رونمایی شد.

وی همچنین طراحی و ساخت جرثقیل برای آسان سازی عملیات ترمیم توربین 660 کیلوواتی را از دیگر موفقیت های محققان در حوزه انرژی تجدیدپذیر نام برد و گفت: در این راستا همچنین موفق به راه اندازی پایلوت نیروگاه های خورشیدی با ظرفیت 20 کیلووات در دانشگاه کشور شدیم که در سال گذشته در 17 دانشگاه راه اندازی شد و امروز نیز در 5 دانشگاه دیگر نیز به بهره برداری خواهد رسید.

ایجاد آزمایشگاه هیدروژن و پیل سوختی

سلطانخواه همچنین از ایجاد 7 آزمایشگاه هیدروژن و پیل سوختی در کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: 7 دانشگاه و مرکز علمی فعال در زمینه پیل سوختی و هیدروژن به این شبکه متصل هستند و در اجرای پروژه ها نیز با یکدیگر مشارکت دارند.