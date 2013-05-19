نقش مهم عشایر در خلق حماسه سیاسی/ کاندیدایی به دور از اشرافی گری انتخاب کنید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی جمشیدی پیش از ظهر یکشنبه در گردهمایی روز بسیج عشایری در اردوگاه حمزه سید الشهدا(ع) خرم آباد اظهار داشت: امروز مصادف است با دیدار امام(ره) با عشایر کشور و در این دیدار بود که بنیانگذار کبیر انقلاب از عشایر به عنوان ذخایر انقلاب یاد کردند.

وی با اشاره به نامگذاری 29 اردیبهشت ماه به نام روز بسیج عشایری، بیا داشت: تعابیر شجاعت، آزادگی، استقامت و ایستادگی زیبنده عشایر ایران اسلامی است چرا که این کلمات آزادی خواهی و آزادمنشی عشایر را تداعی می کند.

بیداری اسلامی در جهان با الگوگیری از انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت

رئیس سازمان بسیج عشایر کشور با اشاره به توطئه های دشمنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بیان داشت: امروز در شرایطی هستیم که بعد از 34 سال از پیروزی انقلاب اسلامی کشورمان به واسطه تکیه بر توانمندی هایش روی پای خود ایستاده و استقلال خود را حفظ کرده است.

سردار جمشیدی با بیان اینکه در زمان طاغوت ما در ابعاد مختلف وابسته به نظام سلطه بودیم، عنوان کرد: اما امروز ایران اسلامی با اقتدار و سرافراز روی پای خود ایستاده است و در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی وابستگی ندارد.

وی با بیان اینکه بیداری اسلامی در جهان با الگوگیری از انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت و حتی سردمداران استکبار نیز به این موضوع اعتراف کرده اند، افزود: ملت ایران، ملتی ریشه دار است که با مقاومت در برابر نظام سلطه به پیرویهای چشم گیری دست پیدا کرده است.

موفقیت های ایران مایه غرور است

رئیس سازمان بسیج عشایر کشور با بیان اینکه امروز مردم در کشورهای اروپایی مقابل نظام سرمایه داری ایستاده اند و مسئولان آنها توان اداره کشور را ندارند، بیان داشت: امروز ما نباید در مقابل این دشمن شکست خورده تن به سازش بدهیم و باید به ایستادگی خود ادامه دهیم.

سردار جمشیدی با اشاره به پیشرفتهای کشورمان در زمینه علوم مختلف، هوا فضا، هسته ای، نانو و ...بیان داشت: این موفقیت ها و جایگاه ایران در این زمینه که به همت دانشمندان و متخصصان داخلی به دست آمده مایه غرور است.

وی همچنین در ادامه با اشاره به طرح بسیج عشایری برای مسلح کردن عشایر بیان داشت: نظام، عشایر را صاحب انقلاب می داند و فلسفه تشکیل بسیج عشایری دفاع از آرمانهای انقلاب و نظام به صورت داوطلبانه بوده است.

عشایر در مقابل جنگ اعتقادی دشمن قرار دارند

رئیس سازمان بسیج عشایر کشور با بیان اینکه عشایر برای پاسداری از دستاوردهای انقلاب در این سازمان حضور خالصانه دارند، بیان داشت: یکی از ویژگیهای عشایر اعتقاد داشتن به ارزشهای اسلامی است که امروز دشمن می خواهد این اعتقاد را از عشایر بگیرد.

سردار جمشیدی با تاکید بر اینکه امروز عشایر در مقابل جنگ اعتقادی دشمن قرار دارند، خطاب به عشایر افزود: نگذارید دشمن در شما تزلزل ایجاد کند و در این صحنه به مانند دیگر صحنه ها مقتدر و مستحکم بایستید و نگذارید دشمن بین شما و پرچمداران دین که همان روحانیت اصیل است فاصله بیندازد.

ویژگیهای کاندیدای اصلح

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" بیان داشت: نقش عشایر در تحقق شعار سال حائز اهمیت و مهم است.

رئیس سازمان بسیج عشایر کشور با تاکید بر ضرورت مشارکت گسترده عشایر در انتخابات برای خلق حماسه سیاسی، خطاب به عشایر بیان داشت: سعی کنید فردی را انتخاب کنید که پایبند به ارزشهای اسلامی بوده و دلبستگی به اشرافی گری نداشته باشد.

سردار جمشیدی ادامه داد: همچنین در انتخاب کاندیدای اصلح باید کسی را انتخاب کرد که در خط ولایت فقیه بوده و در مقابل استکبار ایستادگی کند.

وی داشتن صداقت و پایبندی به آرمانهای انقلاب را از دیگر ویژگیهای یک انتخاب اصلح دانست و بر ضرورت حضور حداکثری آحاد مردم به ویژه عشایر در انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد.

سازش با استکبار در شرایط کنونی خیانت به ملتهای آزاده دنیا است

رئیس سازمان بسیج عشایر کشور با تاکید بر اینکه امروز نباید در مقابل دشمن شکست خورده تن به سازش داد و افزود: این همه هزینه در طول 34 سال گذشته برای استقلال کشورمان متحمل شده ایم و نباید در برهه از انقلاب کوتاه بیاییم.

سردار جمشیدی سازش با استکبار در شرایط کنونی را خیانت به ملتهای آزاده دنیا دانست و بیان داشت: امروز سازش با دشمنان خیانت به دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: امسال ما در آستانه خلق حماسه ای دیگر توسط ملت بزرگ ایران هستیم و ملت بار دیگر با مشارکت گسترده خود سیلی محکمی به استکبار خواهد زد و رئیس جمهوری اصلح، انقلابی و معتقد به ارزشها را انتخاب خواهد کرد.