اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان دوره سرپرستی خود بر معاونت کتابخانه ملی پس از حدود 4 ماه خبر داد و گفت: بنده امروز یکشنبه (29 اردیبهشت) دکتر علی‌اکبر صفی‌پور را به عنوان معاون کتابخانه ملی منصوب کردم.

صفی‌پور پیش از این معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و قبل از آن هم مدیرکل مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران در استان فارس و مرکز بنیاد فارس شناسی بوده است.

صلاحی افزود: همچنین طی حکم دیگری مهندس محمدحسن واقف‌زاده را که قبلاً مدیرکل فناوری اطلاعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بود، به عنوان سرپرست معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات منصوب کردم.

معاونت کتابخانه ملی ایران پس از برکناری حبیب‌الله عظیمی در اوایل بهمن ماه سال گذشته و در 4 ماه گذشته به صورت سرپرستی و از سوی اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اداره می‌شد.