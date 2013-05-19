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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۵۹

علی‌اکبر صفی‌پور معاون کتابخانه ملی شد

علی‌اکبر صفی‌پور معاون کتابخانه ملی شد

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران طی حکمی علی‌اکبر صفی‌پور را به عنوان معاون خود در کتابخانه ملی منصوب کرد.

اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان دوره سرپرستی خود بر معاونت کتابخانه ملی پس از حدود 4 ماه خبر داد و گفت: بنده امروز یکشنبه (29 اردیبهشت) دکتر علی‌اکبر صفی‌پور را به عنوان معاون کتابخانه ملی منصوب کردم.

صفی‌پور پیش از این معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و قبل از آن هم مدیرکل مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران در استان فارس و مرکز بنیاد فارس شناسی بوده است.

صلاحی افزود: همچنین طی حکم دیگری مهندس محمدحسن واقف‌زاده را که قبلاً مدیرکل فناوری اطلاعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بود، به عنوان سرپرست معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات منصوب کردم.

معاونت کتابخانه ملی ایران پس از برکناری حبیب‌الله عظیمی در اوایل بهمن ماه سال گذشته و در 4 ماه گذشته به صورت سرپرستی و از سوی اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اداره می‌شد.

کد مطلب 2058115

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