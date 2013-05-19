برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با ۶۶ هزار شعبه اخذ رای/برگزاری جلسات 48 ساعته هیات اجرایی مرکزی با افراد تائید صلاحیت شده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، مصطفی محمدنجار پس از پایان چهارمین جلسه هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری گفت: شورای نگهبان با توجه به وظایف قانونی‌اش از مهلت پنج روزه باقی مانده برای بررسی صلاحیت‌ها مطابق قانون استفاده کرد و نامه‌ای هم برای ما فرستادند.



وزیر کشور افزود: شورای نگهبان پایان روز سه‌شنبه نتایج تأیید صلاحیت‌های کاندیداها را به ما اعلام می‌کند و وزارت کشور طبق قانون 48 ساعت فرصت دارد تا اسامی کاندیداهای مورد تأیید را به اطلاع عموم و خود کاندیداها برساند.



وی اضافه کرد: بعد از بحثی که با اعضای هیات مرکزی اجرایی انتخابات داشتیم، قرار شد در این 48 ساعت جلسه مشترکی با کاندیداهای تأیید صلاحیت شده برگزار شود و بایدها و نبایدها و نکاتی که برای برگزاری انتخاباتی باشکوه لازم است به اطلاع کاندیداها رسیده شود، به آنها گفته خواهد شد.



نجار با بیان اینکه "در این نشست مشترک مباحث مربوط به منشور اخلاقی انتخابات و مباحث قانونی که کاندیداها باید رعایت کنند مطرح خواهد شد و ان‌شاءالله بعد از این نشست اسامی به اطلاع عموم خواهد رسید"، گفت: با توجه به اینکه هیات‌های اجرایی انتخابات پیش از این وجود نداشته و مطابق قانون برای این دوره تشکیل شده است، این جلسه نیز برای اولین‌بار تشکیل می‌شود.



وزیر کشور در ادامه اظهار کرد: پس از مهلت 48 ساعته وزارت کشور، تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آغاز می‌شود و تا 24 ساعت قبل از آغاز رأی‌گیری فرصت دارند بر اساس قانون تبلیغات خود را انجام دهند.



وی همچنین به جلسه هیات اجرایی مرکزی انتخابات اشاره کرد و با اشاره به اینکه در این جلسه شیوه‌نامه انتخابات در هشت بند مورد تأیید اعضا قرار گرفت که برای اجرا ابلاغ خواهد شد، افزود: شیوه‌نامه و روش کار هیات‌های اجرایی در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و گزارش‌های ارسالی نیز از بخش‌های مختلف قرائت شد.



وزیر کشور تاکید کرد: آمادگی‌های لازم برای برگزاری انتخابات با تشکیل 1040 هیات اجرایی شامل 421 هیات اجرایی شهرستان و 619 هیات اجرایی بخش فراهم شده است و بیش از 66 هزار شعبه اخذ رأی در داخل کشور و 285 شعبه اخذ رأی در خارج از کشور آماده می‌شوند تا در 24 خرداد آرای مردم را با نشاط و شور گسترده اخذ کنند.



محمد نجار در پایان به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: افرادی که در انتخابات شوراها رد صلاحیت شده‌اند، چهار روز فرصت دارند شکایت خود را به هیات‌های نظارت بر انتخابات تحویل دهند.

