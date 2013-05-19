افزایش قیمت واحدهای فاز 3 پردیس/ تعیین نرخ متناسب با متراژ و امکانات

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت عمران شهر جدید پردیس قصد دارد تا قیمت واحدهای مسکن مهر در فاز 3 این شهر را افزایش دهد. براین اساس در هفته های آینده چگونگی افزایش قیمت اطلاع رسانی می شود. ضمن آنکه واحدهای این فاز متناسب با متراژ و امکانات، افزایش قیمت خواهند داشت.

این در حالی است که پیش از این وزارت راه و شهرسازی به دنبال افزایش قیمت در بخش مصالح ساختمانی در ابلاغیه ای حداکثر افزایش قیمت را مشخص کرده بود و به گفته علی نیکزاد مسکن مهر نباید بیش از این رقم افزایش قیمت داشته باشد.

همچنین وزیر راه و شهرسازی در ابلاغیه ای به شرکت عمران شهرجدید پردیس اعلام کرده است که متقاضیان برای تمامی واحدهایی که در فازهای جدید این شهر در حال ساخت هستند در مرحله دوم 5 میلیون بیشتر آورده پرداخت کنند. مسئولان شرکت عمران پردیس معتقدند که رقمی که در ابتدا برای واحدهای مسکن مهر اعلام می شود رقم مشخصی نیست و پس از شروع کار، رقم واقعی محاسبه می شود.