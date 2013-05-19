قانون حمايت از خانواده منتشر شد

عباسعلي رحيمي اصفهاني در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار قانون حمایت خانواده در قطع پالتویی خبر داد و گفت: اين قانون به همراه زیر نویس های راهنما و یادداشت های تنقیحی منتشر شده و علاقه مندان می توانند برای تهیه این کتاب به آدرس خیابان ولی عصر(عج) نرسیده به تقاطع خیابان جمهوری اسلامی شماره ١١٥٨ - خانه کتاب معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات مراجعه كنند.

وي افزود: این کتاب در ٢٤ صفحه، در قطع پالتویی با شمارگان ٣٠٠٠ نسخه و با قیمت ١٠٠٠٠ ریال عرضه مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، در تاريخ 9 اسفند ماه سال 91 اين لايحه به تصويب شوراي نگهبان رسيد و در 26 فروردين ماه توسط رئيس جمهور ابلاغ شد.