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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۳۵

ابراهیمی خبر داد:

اعلام اسامی نهایی نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستای مازندران در 13 خرداد

اعلام اسامی نهایی نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستای مازندران در 13 خرداد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات مازندران گفت: اسامی نهایی نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستای استان در 13 خرداد اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هادي ابراهيمي پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان با اشاره به اينكه اين داوطلبان به دو طريق بايد شكايات خود را ارائه کنند، اظهار داشت: آن دسته از داوطلبانی كه در بخش ها صلاحيت شان تاييد نشد، بايد به هيئت نظارت شهرستان و داوطلبانی كه براي شركت در انتخابات شوراي شهر تاييد صلاحيت نشدند مي بايست به هيئت نظارت استان اعلام شكايت کنند.

وي افزود: هيئت نظارت استان بر اساس قانون موظف است ظرف مدت 10 روز به شكايات رسيدگي و نتيجه را اعلام کنند.

معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار مازندران زمان رسمي اسامي نهايي كانديداهاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا را 13 خرداد اعلام كرد و افزود: اين اسامي توسط فرمانداري ها به اطلاع داوطلبان و مردم خواهد رسيد.

ابراهيمی، زمان اعلام اسامي كانديداهاي انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه رامسر، تنكابن و عباس آباد را سوم خردادماه اعلام كرد.

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 24 خرداد 92 در ایران اسلامی برگزار می شود.

کد مطلب 2058191

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