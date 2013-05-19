اصلاح حرائم ساخت و ساز در شیراز را راحت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا نقیب زاده ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر شیراز افزود: یکی از مباحثی که در شهر شیراز به عنوان یک مسئله همواره با آن روبه رو بوده ایم موضوع حرائم مشخص شده توسط سازمان میراث فرهنگی بوده که خوشبختانه امروز برخی از این محدودیت ها کاهش یافته است.

وی یادآور شد: یکی از محورهایی که طرح مشخصی از سال های گذشته برای آن تصویب شده و به عنوان مجموعه عرفان شناخته می شود برای ساکنین منطقه ایجاد مشکلات فراوان کرده بود که همین طرح اصلاح حرائم باعث رفع مشکلات شد.

عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: تعیین حریم و ضوابط برای باغ ارم شیراز نیز به گونه ای بود که امکان ساخت و ساز و ارتفاع بیشتر نیز برای محدوده آن ممکن نبود که این بحث نیز در موضوع تجدید نظر حریم های آثار تاریخی مد نظر قرار گرفت و این بحث نیز منتفی شد.

نقیب زاده با اشاره به اینکه اطلاع رسانی در خصوص اصلاح حریم ها باید به طور گسترده ای در شهر انجام شود افزود: متاسفانه برخی از افراد سود جو به دلیل بی اطلاع بودن شهروندان از این قانون با دریافت وجوهی اقدام به انجام کاری قانونی می کنند که هر شهروندی می تواند به راحتی آن را انجام دهد.

وی تاکید کرد: کم شدن محدوده حریم طرحها و همچنین اجازه ساخت و ساز با ارتفاع بیشتر باعث ایجاد توجیه اقتصادی و توسعه در این مناطق خواهد شد.