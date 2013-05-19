راه برون رفت از مشکلات اقتصادی سازش با آمریکا نیست/ فعالان اقتصادی باید بسیج را باور کنند

سردار محمدرضا نقدی ظهر امروز یکشنبه در همایش بررسی راهکارهای مناسب برای خلق حماسه اقتصادی که با حضور مسئولان جهاد کشاورزی ، بسیج مهندسین و فرماندهان پایگاههای روستایی در سالن اجتماعات سپاه عاشورا برگزار شد ضمن اعلام این مطلب گفت: انقلاب اسلامی ایران با ایستادگی در برابر استکبار طی دوران با شکوه و با برکت خود به ویژه دوران دفاع مقدس به چنان جایگاهی رسید که اکنون هیچ قدرتی جرئت تعرض به حریم آن را ندارد.

وی ابراز داشت: گمان همین دشمنان این است که می توانند با اعمال فشار و تحریم های اقتصادی ایران اسلامی را از مسیری که در پیش گرفته وادار به عقب نشینی از آرمان های مقدس خود کنند.

سردار نقدی افزود: تحقق شعار حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی بهترین راه برون رفت در مقابله با استکبار جهانی است و بهترین مصداق خلق حماسه سیاسی ، بحث انتخابات است که در حقیقت زورآزمایی ملت بصیر و ولایتمدار ایران اسلامی با آمریکا شمرده می شود و 24 خرداد روز لشکرکشی ملت ما در مقابل این استکبار است.

وی ادامه داد: سرنوشت ذلت بار کشورهای وابسته ای چون مصر ، لیبی ، عراق و ... نشان داد که سازش نمی تواند عامل برون رفت از معضلات و مشکلات باشد و بهترین راهکار آن است که با حفظ کرامت و عزت و هویت دینی و انقلابیمان در مقابل زیاده خواهی و زورگویی استکبار جهانی ایستادگی کنیم چنانکه در دفاع مقدس توانستیم در سایه ایستادگی نگذاریم هویت دینی و ملی ما توسط متجاوزین دچار خدشه شود .

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: مردم ما با نصب العین قرار دادن بیانات مقام عظمای ولایت ، دست به انتخاب اصلح خواهد زد و رئیس جمهوری را که مصداق بارز ایمان ، مدیریت ، ولایتمداری و سازش ناپذیر باشد انتخاب کرده و زمام امور را بدست او خواهند سپرد.

سردار نقدی اظهار داشت: بهترین راهکار برای خلق حماسه اقتصادی استفاده کامل از ظرفیت بسیج است و چنانکه با اتکا به اقتدار بسیج در دفاع مقدس توانستیم در مقابل لشکرکشی آمریکا ایستادگی کنیم امروز با توسل به بسیج می توانیم در جنگ اقتصادی نیز دشمن را با شکست مفتضحانه مواجه سازیم به شرطی که دست اندرکاران حوزه اقتصاد ، بسیج را باور داشته باشند.

وی تاکید کرد: بسیج هر جا که وارد شده است اعم از حوزه های دفاعی ، سازندگی ، فرهنگی ، بهداشتی ، فناوری و ... توانسته است خوش بدرخشد و کارنامه ای پر افتخار از خود ارائه دهد .