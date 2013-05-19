افتتاح دو مجتمع بین راهی برای رفاه حال زائران در مسیر مشهد الرضا(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، حسین يوسفي ظهر يك شنبه در نشست خبري در مركز نمايشگاه ها و همايش هاي آستان قدس رضوي اظهار كرد: دو مجتمع بين راهي قبل از ولادت امام رضا در مسير هاي منتهي به مشهد افتتاح مي شود تا زائران در مسير حركت به مشهد آسايش داشته باشند.

وی افزود: دو مجتمع بین‌راهی از جاده قوچان و چناران و هم‌چنین جاده تربت جام که منتهی به حرم مطهر رضوی است را در حال راه‌اندازی است و تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

وی اعلام کرد: از ميان 100 هزار متقاضي براي شركت در مراسم اعتكاف در حرم مطهر 4 هزار نفر در مهمان بارگاه رضوي شدند.

مدير كل روابط عمومي هاي آستان قدس رضوي افزود: متقاضيان از طريق پايگاه اينترنتي يا سامانه پيامكي ثبت نام كردند و با نرم افزار قرعه كشي ها انجام شد .

وي با بيان اينكه آستان قدس رضوي توجه ويژه به مباحث فرهنگي با محوريت ارتقا فرهنگ رضوي دارد بيان كرد: براي تمامي ساعات شبانه روز 60 برنامه و براي همه اقشار درحرم رضوي در نظر گرفته شده است.

وی به برنامه هاي دهه كرامت اشاره كرد و افزود: شهريورماه امسال برنامه هاي اين دهه مبارك را در خراسان، ايران و در شش كشور با عنوان زير سايه خورشيد پيش بيني شده است و ستاد عالي دهه كرامت در آستان قدس برنامه هاي خود را پيگيري مي كند.

بهره برداری از دبیرستان معارف اسلامی و پردیس رضوان

يوسفي از بهره برداري از دبيرستاني در رشته علوم و معارف اسلامي و انساني با ظرفيت شش هزار دانش آموز در سال تحصيلي جديد خبر داد و افزود: اين مجموعه از حيث امكانات و ظرفيت در سطح كشور نظير ندارد.

یوسفی گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تربیت حافظ قرآن کریم، 40 حافظ قرآن سالانه توسط آستان قدس تربیت می شوند و برنامه ریزی در این زمینه در دستور کار اداره قرآن آستان قدس قرار دارد.

مدیر کل روابط عمومی های آستان قدس رضوی همچنین از افتتاح اولین پردیس تخصصی دخترانه در زیر مجموعه دانشگاه امام رضا به عنوان پردیس رضوان در سال جاری خبر داد .

جذب 200 نیروی انسانی متخصص توسط آستان قدس در سال جاری

وی در خصوص جذب نیرو توسط آستان قدس گفت: جذب نیرو در آستان قدس از طریق اطلاع رسانی عمومی انجام می شود و در سال جاری نیز 200 نفر را از با حداقل مدرک لیسانس پذیرش خواهیم کرد.

وی در خصوص فالیت های انجام شده در حوزه پزشکی در آستان قدس رضوی گفت: در حوزه درمان و دارو،‌ داروسازی ثامن آستان‌قدس رضوی داوری خاص جدیدی را تولید و به چرخه توزیع کشور وارد کرده که متعاقبا اطلاعات تکمیلی آن به رسانه‌ها اعلام می‌شود.

یوسفی با اعلام این خبر که :در سال گذشته 150 هزار نفر از طریق تشرف به حرم رضوی به مکتب تشیع گرویدند افزود: با هدف ارتقا معنویت بسته های فرهنگی برای فرهیختگان در 60 کشور دنیا ارسال می شود.

وی افزود: یکی از فعالیت‌های برجسته آستان‌قدس رضوی بخش پاسخگویی به شبهات و احکام شرعی است که در سال گذشته حدود یک‌میلیون و 200 هزار سئوال شرعی از طریق سامانه و 900 هزار سوال شرعی در حرم مطهر رضوی پاسخ داده شده است.