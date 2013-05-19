به گزارش خبرنگار مهر، به مناسب فرا رسیدن روز روابط عمومی و ارتباطات، گردهمایی مدیران روابط عمومی ادارات استان قم با حضور کرم رضا پیریایی در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قم در این مراسم اظهار داشت: استاندار قم اهتمام ویژه‌ای به جایگاه روابط عمومی دارد که با موافقت ایشان اولین گردهمایی مدیران روابط عمومی ادارات استان به همراه مدیران کل در این سطح برگزار شده است.

محمد جواد آل احمد ابراز داشت: در استان قم 100 اداره، نهاد و سازمان وجود دارد که مدیران روابط عمومی در آن مشغول به فعالیت هستند و میانگین سن مدیران روابط عمومی در این دستگاه‌ها 35 سال است.

70 درصد مدارک مدیران روابط عمومی غیر مرتبط است

وی ادامه داد: 65 درصد از مدیران روابط عمومی دارای مدرک لیسانس به بالا هستند که 70 درصد مدارک مدیران روابط عمومی غیر مرتبط است هر چند که با تلاش و تجربه خود توانستند از عهده وظایف بر آیند.

مشاور استاندار قم، در ادامه ابراز داشت: روابط عمومی‌های ادارات استان بازوی قویی برای استان به شمار می‌روند که تلاش در راستای اطلاع رسانی شفاف و بدون واسطه به مردم از مهمترین وظایف این بخش به حساب می‌آید.

آل احمد اضافه کرد: برای حضور گسترده مردم در عرصه انتخابات و خلق حماسه سیاسی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است روابط عمومی‌ها می‌توانند نقش آفرینی کنند.

مدیران به روابط عمومی به عنوان نیروی مازاد نگاه نکنند

مدیرکل روابط عمومی و بین‌الملل شهرداری قم نیز در این مراسم اظهار داشت: یکی از ملاک‌های توسعه یافتگی بهره گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل روابط عمومی ادارات استان است.

علی حاجی‌رضا افزود: شهرداری قم اهتمام ویژه‌ای به جایگاه روابط عمومی دارد و در این راستا به منظور رشد و توسعه کلانشهر قم، ارتباط خوبی با سایر دستگاه‌های اجرایی استان داشته است.

وی با بیان اینکه شهرداری شهروند مدار یکی از شعارهای مهم شهرداری در راستای برقراری ارتباط بیشتر با شهروندان است، افزود: از تمامی ابزار و امکانات موجود در راستای تحقق این شعار بهره خواهیم بود.

مدیرکل روابط عمومی و بین‌الملل شهرداری قم در ادامه تاکید کرد: برای خلق حماسه سیاسی باید به روابط عمومی های ادارات استان بیش از گذشته اعتماد کرد.

حاجی‌رضا افزود: جمله "قم حرم اهل بیت(ع) است" که از فرمایشات رهبر معظم انقلاب به شمار می‌رود را به عنوان نماد در تمامی تبلیغات شهری خود استفاده کردیم و استاندار قم نیز بر توجه سایر دستگاه‌ها به این شعار تاکید داشتند.

وی همچنین از مدیران و دستگاه‌های اجرایی خواست تا به روابط عمومی به عنوان نیروی مازاد نگاه نکنند و در این راستا دستورالعملی را تهیه و تدوین کنند.

استاندار قم در پايان اين نشست با اهداء لوح تقدير و هدايايي از مديران روابط عمومي تعدادي از دستگاه هاي اجرايي استان تجليل بعمل آورد.





