آموزش عالی باید محور تحولات کشور باشد

دکتر علیرضا زاکانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه‌های خود در حوزه علم و فناوری گفت: معتقد هستم، در حوزه علم و فناوری می توانیم بالاترین مزیت نسبی را برای خود داشته باشیم.

وی ادامه داد: به واسطه نیروهای جوان، خلاق و اساتید در دانشگاه و با مشاهد روح جوشش و فعالیتی که در دانشگاه وجود دارد، می توانیم خود را به مرزهای دانش در حوزه های مختلف نزدیک کرده و خودمان را به سمتی هدایت کنیم که با یک هدف گذاری اساسی و جدی برای چند ده سال آینده مرجعیت علمی را در بین تولیدکنندگان علم در جهان به خود اختصاص دهیم.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افزود: باید این مساله را هم مد نظر قرار دهیم که آموزش عالی، آموزش و پرورش و حوزه تعلم و تربیت باید محور تحولات کشور باشد.

وی تصریح کرد: یعنی باید توجه کنیم که در زنجیره ارزش گذاری، درحوزه نظر باقی نمانده و به حوزه عمل تسریع دهیم و بتوانیم پیرامون دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و پژوهشکد‌ه‌های کشور، سایر حوزه‌های زندگی مان را تحت تاثیر ببینیم.

زاکانی افزود: تحولات را باید بر مبنای کار کارشناسی و علم و فناوی آن‌گونه دنبال کنیم که با یک زنجیره مرتبط، یک نظام نوآوری و خلاقیت را تا انتها که منجر به خروجی مشخص می شود، دنبال کنیم.

وی تصریح کرد: تا با این روش هم از قید وابستگی خارج شویم و هم ضمن حفظ استقلال خودمان برای دیگران هم داری مرجعیت شویم که این مساله دور از دسترس نیست و می شود با برنامه میان مدت، بلند مدت و رفع مشکلات کوتاه مدت این مسیر پر افتخار را برای آینده داشت به طوری‌که در حال حاضر ما در حوزه هسته ای و سایر حوزه ها توفیقات جدی داشته ایم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره نتیجه تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد هم گفت: یکی از پایه‌های جدی تحول در دانشگاه آزاد و تغییر مدیریت آن همان تحقیق و تفحص بود که صورت گرفت.

وی ادامه داد: واقعیت این دانشگاه را که، در این واقعیت‌ها هم ظلم به اساتید و هم ظلم به دانشجویان و کارمندان بود آشکار کرد.

زاکانی افزود: به نوعی در کنار برجسته کردن نقاط قوت و شایستگی‌های این دانشگاه که از آن برخوردار بود، نقط ضعف و آسیب‌ها و عیوب آن را نشان داد که منجر شد به تصمیم و اقدامی برای تغییر رئیس دانشگاه. امیدواریم که خود این محصولات بتواند منشاء تحولات مطلوب‌تری در دانشگاه آزاد را رقم زند.

وی تاکید کرد: دانشگاه آزاد ظرفیت بالایی دارد و برخی اجزا آن شایستگی‌های ویژه ای را دارند که خود این مساله محل اهتمام است.