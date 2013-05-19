زندگي مشترك برنده و بازنده ندارد/ خانواده عرصه بازی قدرت نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، معمولا روال بر اين است كه وقتي فردي چيزي را از دست مي دهد، طرف مقابل آن را بدست مي آورد. يا در معامله اي چنانچه فردي زيان نمايد طرف مقابل سود مي كند و در يك مسابقه ورزشي تيمي كه مي بازد تيم مقابلش برنده مي شود. بعضي از همسران چنين ديد و نگرشي نسبت به زندگي مشترك دارند. از ديد بعضي ها در زندگي مشترك يك نفر حاكم و ديگري محكوم ،يك نفر غالب و ديگري مغلوب، يك نفر رئيس و ديگري مرئوس، يك نفر برنده و ديگري بازنده است.

داشتن چنين ديد و نگرشي در زندگي مشترك مي تواند نتايج ناگوارو گاهي اوقات نتايجي فاجعه آميز به همراه داشته باشد. چنين نگرشي كه بعضي از همسران نسبت به زندگي مشترك دارند، آسيب هاي متعددي را به زندگيشان وارد مي نمايد. داشتن اين نگرش در بسياري از موارد منجر به جنگ قدرت بين همسران مي شود و اين جنگ قدرت شكل هاي پيچيده اي به خود مي گيرد كه تشخيص اينكه آيا درگيري بر سر موضوع مورد مناقشه است يا در زير اين درگيري جنگ قدرتي بر سر اينكه چه كسي بايد رئيس باشد به راه افتاده است.

هنگامي كه جنگ قدرت به راه بيفتد، منطق جايگاهش را از دست خواهد داد و زوجين به هر وسيله كه شده سعي مي کنند تا طرف مقابل خود را سركوب و مطيع خويش نمايد. وقتي ارتباط همسران به چنين و ضعي كشيد ارتباط از حالت "براي رسيدن به تفاهم با هم صحبت كنيم"به "من حاكم و رئيس هستم و تو فقط اطاعت كن" تبديل مي شود.

براي بررسي بيشتر حاكميت زوجين بر يكديگر بهتر است به حاكميت مرد بر زن در مقوله "گربه را دم حجله كشتن" و حاكميت زن بر مرد در مقوله "زن ذليل" بپردازيم. آنچه در اين ضرب المثل ها مشترك است كه در جامعه ما بيان آن مرسوم است نبودن اصل رابطه بر تفاهم و حاكميت خشونت و پرخاشگري در رابطه بين زن و مرد است. صحبت از حل مشكل از راه گفت و شنود و رسيدن به تفاهم نيست، صحبت از غلبه بي چون و چرا به هر وسيله ممكن و استفاده از خشونت و رساندن آسيب مي باشد.

هر فردي معمولا در طول زندگي به نوعي مورد پرخاشگري و خشونت قرار گرفته و به نحوي آسيب هاي ناشي از آن را تجربه نموده و متوجه شده است كه چگونه زور و خشونت محيط بسيار نامساعدي براي رشد انسانيت فراهم مي نمايد. اعمال زور و خشونت در اشكال مختلف اكثرا انسان ها را به قهقرا برده است. گربه را دم حجله كشتن از مصاديق به كارگيري زور و خشونت در خانواده است.

پيشرفته شدن يك اجتماع عاملي چند بعدي است، و هميشه بدين صورت نيست كه با يك تغيير سياسي و اقتصادي جامعه اي به پيشرفت و تعالي برسد. بلكه يكي از عوامل بزرگ توسعه عامل انساني از جمله زنان هستند وكدام جامعه پيشرفته اي را سراغ داريم كه داراي زناني عقب مانده و كدام جامعه عقب مانده را نيز سراغ داريم كه داراي زناني پيشرفته باشد. آنچه كه مسلم است عامل انساني پيشرفته، توان ايجاد سياست اقتصاد و صنعت پيشرفته را نيز خواهد داشت.

در شرايطي كه افراد نتوانند در مناسبات خانوادگي بر اساس احترام متقابل و از موضعي برابر و انساني با يكديگر برخورد نمايند چگونه مي توانند چنين مواردي را در سطوح بالاتر اجتماعي به اجرا در آورند. بسياي از عوامل اجتماعي از تغييرات فردي ناشي مي شوند. در قرآن نيز خداوند اشاره مي كند كه خداوند وضع قومي را تغيير نمي دهد مگر اينكه آنها از درون به تغيير خويش اقدام نمايند.

تا زماني كه ارتباط ميان زوجين بر اساس حاكميت زور و خشونت است، داشتن خانواده هاي با ثبات و آمار پايين طلاق خواب و خيالي بيش نيست. تغييرات اساسي و پايدار معمولا از درون فرد شروع و به سطوح بالاتر خانوادگي و اجتماعي كشيده مي شود.

از ديد روان شناختي فرد سالم از موضعي برابر با ديگران برخورد مي كند.چنانچه فرد از موضعي پايين تر با سايرين مواجه شود، اين امر ناشي از كمبود اعتماد به نفس است و چنانچه از موضعي برتر و بالاتربا ديگران مواجه شود. اين امر نيز ناشي از آسيب در رفتار و اختلال شخصيت خود شيفته است و فرد سالم چنانچه محسنات و كمالي را داشته باشد، ديگران از روي ميل شخصي آن را مي پذيرند و سعي مي كنند كه از اين محسنات برخوردار شوند و نيازي به تحميل آن به نحوي بيمار گونه به ديگري نيست.زندگي مشترك نيز به همين صورت است.

زوج هاي سالم هر دو از موضعي كاملا برابر با يكديگر مواجه مي شوند و صحبت از غلبه يكي بر ديگري و برنده شدن يك نفر بر طرف مقابل نيست و هنگامي كه يكي از همسران بر طرف مقابل غلبه كرد زندگي مشترك از تعادل خارج و به سوي آسيب مي رود، آسيبي كه در نهايت گريبان هر دو نفر را خواهد گرفت.