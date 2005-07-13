  1. دین و اندیشه
  2. سایر
۲۲ تیر ۱۳۸۴، ۹:۱۶

گنجينه حكمت شرقي به زبان روسي منتشر شد

"گنجينه حكمت شرقي" عنوان گزيده اي از كتاب جوامع الحكايات عوفي بخاري است كه توسط دكتر تيمور بسيم بايف به زبان روسي ترجمه شد.

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ، گزيده اي از كتاب "جوامع الحكايات عوفي بخاري"، از سوي دكتر تيمور بسيم بايف،  استاد برجسته ايرانشناسي قزاقستان، به زبان روسي ترجمه شد.

بر اساس گزارش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، دكتر تيمور بسيم بايف سالهاي زيادي را براي ترجمه اين كتاب صرف كرده آن را با عنوان «گنجينه حكمت شرقي» منتشر ساخته است.

اين محقق ايرانشناس، 250 داستان اين كتاب را مستقيما از فارسي به روسي ترجمه كرده و در حدود 400 تعليقه براي آن نگاشته است.

رايزني فرهنگي  ايران در آلماتي، در راستاي معرفي گنجينه هاي ادب فارسي و آثار ارزشمند منشور كلاسيك فارسي و نظر به اهميت كتاب مذكور، تعداد 105 نسخه از اين كتاب را خريداري و در سطح شخصيت هاي برجسته علمي و فرهنگي در شهر آلماتي توزيع كرد.
 
 

کد خبر 205846

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها