گنجينه حكمت شرقي به زبان روسي منتشر شد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ، گزيده اي از كتاب "جوامع الحكايات عوفي بخاري"، از سوي دكتر تيمور بسيم بايف، استاد برجسته ايرانشناسي قزاقستان، به زبان روسي ترجمه شد.

بر اساس گزارش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، دكتر تيمور بسيم بايف سالهاي زيادي را براي ترجمه اين كتاب صرف كرده آن را با عنوان «گنجينه حكمت شرقي» منتشر ساخته است.

اين محقق ايرانشناس، 250 داستان اين كتاب را مستقيما از فارسي به روسي ترجمه كرده و در حدود 400 تعليقه براي آن نگاشته است.

رايزني فرهنگي ايران در آلماتي، در راستاي معرفي گنجينه هاي ادب فارسي و آثار ارزشمند منشور كلاسيك فارسي و نظر به اهميت كتاب مذكور، تعداد 105 نسخه از اين كتاب را خريداري و در سطح شخصيت هاي برجسته علمي و فرهنگي در شهر آلماتي توزيع كرد.





