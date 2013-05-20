به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضازاده در جمع خبرنگاران از افتتاح رسمی اولین واحد نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه خبرداد و گفت: این واحد 260 مگاواتی امروز دوشنبه با حضور رئیس جمهور، وزیر نیرو و مقامات ارشد کشور به بهره برداری خواهد رسید

مشاور وزیر نیرو اظهار داشت: طرح سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه اولین پروژه در نوع خود در کشور است که البته اجرای آن از دهه های پیش مطرح بوده است. رضازاده تصریح کرد: در سال 89 بانک خارجی که قرار بود بخشی از نیاز اعتباری را در این پروژه تامین کند به دلیل تحریم های اتحادیه اروپا از انجام مابقی تعهدات خودداری کرد اما با این حال از طریق سرمایه گذاری داخلی و استفاده از توان مهندسان و پیمانکاران ایرانی توانستیم این پروژه را امروز به بهره برداری برسانیم.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران افزود: نیروگاه های تلمبه ذخیره ای در ساعاتی که شبکه سراسری برق تولید مازاد داشته باشد مصرف کننده و در ساعاتی که شبکه به برق بیشتر نیاز داشته باشد به تولید کننده برق تبدیل می شود.

وی با تاکید بر اینکه برق تولیدی این نیروگاه ها از ساعات غیر پیک به ساعات پیک مصرف منتقل می شود گفت: نیروگاه های تلمبه ذخیره ای در 5 دقیقه می توانند وارد مدار شوند و به همین سرعت نیز از مدار خارج شوند در صورتی که سایر نیروگاه ها مانند نیروگاه های حرارتی زمان و هزینه بالایی نیاز دارند و نیروگاه های هسته ای که پس از راه اندازی امکان توفق فعالیت را ندارند.

مشاور وزیر نیرو خاطر نشان کرد: تاکنون در دنیا 137 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده تلمبه ذخیره ای داریم که 51 درصد در اروپا و 27 درصد نیز در آسیا قرار دارد. 63 درصد نیروگاه های تلمبه ذخیره ای آسیا در ژاپن قرار دارند و در ایران نیروگاه سیاه بیشه در نوع خود اولین است.

رضا زاده از آغاز ساخت سه پروژه جدید تلمبه ذخیره ای در کشور خبر داد و گفت: یکی از این پروژه در کنار سد آزاد در استان کردستان، دیگری در کنار سد سیمره در استان ایلام و سومی نیز در کنار سد رودبار لرستان قرار دارد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: هم اکنون عملیات اجرایی آنها آغاز شده است. علاوه بر این، حدود 7 هزار مگاوایت نیروگاه تلمبه ذخیره ای دیگر نیز در کشور شناسایی شده که بعد از تکمیل مطالعات در دستور کار قرار خواهند گرفت.

مدیرعامل شرکت توسعه آب و منابع ایران تاکید کرد: با ورود اولین واحد 260 مگاواتی نیروگاه سیاه بیشه به مدار در روز جاری، 3 واحد دیگر نیز طی حداکثر 3 ماه آینده به مدار وارد می شوند و مجموعا ظرفیت تولید این نیروگاه به 1040 مگاوات افزایش می یابد..

رضازاده با بیان اینکه تکمیل طرح سیاه بیشه 1300 میلیاردتومان هزینه در بر خواهد داشت گفت: بخشی از تجهیزات نیروگاه از خارج کشور وارد شده است. این مقام مسئول در وزارت نیرو در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با هزینه تولید برق در نیروگاه های تلمبه ذخیره ای اظهار داشت: هزینه تولید با سایر نیروگاه ها تفاوت زیادی ندارد ولی در ساعات مورد نیاز شبکه می تواند کمک کند. البته در این زمینه باید قیمت مصرف و تولید برق در این نوع نیروگاه ها مشخص شود.

مشاور وزیر نیرو در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه 3 پروژه جدید تلمبه ذخیره ای کشور در چه مرحله ای از ساخت قرار دارند و اعتبارات آنها چگونه تامین می شود؟ گفت: کار ساخت در این سه پروژه آغاز شده و تونل های دسترسی به نیروگاه ها نیز در حال انجام است. بخشی از سازه کار هم انجام شده و ما به دنبال استفاده از خط اعتباری چین در قالب یک قرارداد جدید در این پروژه ها هستیم، البته یکی از روش های ما برای تامین منابع مورد نیاز این پروژه ها سرمایه گذاری به ازاء صادرات برق است.

رضا زاده همچنین به این مطلب نیز اشاره کرد که در طرح رودبار لرستان 280 میلیون یورو و در طرح سیمره 600 میلیون دلار از خط فاینانس چین استفاده خواهد شد. همچنین در ادامه فرامرز اخوان، مجری طرح سد و نیروگاه سیاه بیشه نیز در اظهاراتی گفت: دو سد این نیروگاه در ارتفاع 1900 و 2400 متر از سطح دریا احداث شده است.

مجری طرح سد و نیروگاه سیاه بیشه اظهار داشت: مخزن سد بالایی 4.3 و مخزن سد پایینی 6.9 میلیون متر مکعب توان ذخیره آب دارد و ارتباط دو سد از طریق آبراهی است که 2.7 کیلومتر طول دارد.