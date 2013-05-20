راه اندازي گشتهاي كنترل باغات قصردشت شیراز

شهزاد رونق زاده در خصوص راه اندازي اين گشتها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور كنترل تخلفات مربوط به باغات قصردشت شيراز كه توسط صاحبان آنها صورت مي گيرد اين ستاد نسبت به راه اندازي گشتهاي كنترل باغات اقدام كرده است.

وي افزود: در اين راستا هر اقدامي كه از سوي باغداران باعث به خطر افتادن حيات باغات قصردشت شيراز شود از سوي اين گشتها كنترل و با افراد خاطي برخورد خواهد شد.

مدیر ستاد آبادگری باغات قصردشت با بيان اينكه افراد متخلف به مراجع قضايي معرفي خواهند شد، بيان كرد: در اين رابطه تدابيري اتخاذ شده تا اين افراد شناسايي و به مراجع قضايي معرفي شوند تا به مجازات اعمال خود برسند.

وي با بيان اينكه در برخي موارد افراد براي تغيير كاربري از باغات خود نگهداري نمي كنند، اظهار داشت: در راستاي حفاظت و نگهداري از باغات قصردشت شيراز آن دسته از افرادي كه براي تغيير كاربري نسبت به آبياري باغات و از بين بردن علفهاي آن اقدام نكنند متخلف شناخته مي شوند زيرا اين افراد با اقدامات خود باعث وارد شدن آسيب به باغات و حتي خشك شدن درختان مي شوند.

رونق زاده ادامه داد: علاوه براين با تخلفاتي از قبيل ساخت وسازهاي غيرمجاز، ديوارگذاري و... نيز از سوي اين گشتهاي كنترلي برخورد خواهد شد.

وي با تاكيد بر اينكه تغيير كاربري باغات امكان پذير نسيت، گفت: حتي اگر افراد با اقدامات خود باعث تبديل باغ يك زمين نيز شوند با توجه به اينكه براي آنها كاربري باغ تعريف شده امكان تغيير كاربري وجود ندارد و با افراد خاطي نيز برخورد مي شود.

مدیر ستاد آبادگری باغات قصردشت با اشاره به فروش برخي از باغات به جاي زمين به افراد نيز تاكيد كرد: در اين راستا نيز تعدادي باغ به افرادي فروخته شده و به آنها گفته شده كه با اجازه شهرداري امكان تبديل اين باغات به زمين و در نهايت ساختمان سازي وجود دارد كه بايد تاكيد كرد اين ادعاها واهي بوده و تحت هيچ شرايطي امكان تغيير كاربري وجود ندارد.

