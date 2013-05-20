به گزارش خبرنگار مهر، ریزگردها با ورود به کشور اولین نقاطی را که هدف قرار می‌دهند مردمان، جنوب، جنوب غربی و غرب کشور است. این روال طی سال‌های گذشته همزمان با فصل گرما شروع می‌شد اما امسال هنوز کام بهاری محیط زیست شیرین بود که این مهمانان وارد شدند و محیط زیست را دچار آسیب کردند.

کارشناسان اعتقاد دارند که ریزگردها نه تنها به محیط زیست طبیعی آسیب وارد می‌کند بلکه سلامت مردم را نیز در معرض خطر قرار می‌دهند.

در کشور ما نیز برای مقابله با این پدیده به خصوص در استان فارس بر سر راه ریزگردها طرح درخت کاری مصوب شده تا در مقابل ورود آنها ایستادگی کنند.

منبع ریزگردها خارجی است نه داخلی

اما این طرح نیز که قرار بود با همکاری وزارت نفت انجام شود در پیچ و تاب بودجه هنوز کاملا اجرا نشده است. مدير كل منابع طبيعي استان فارس در رابطه با وضعيت ريزگردها در اين استان به خبرنگار مهر گفت: عمده‌ترين منابع ريزگردها در كشورمان به ويژه استان‌هاي جنوبي از جمله فارس مربوط به كشورهاي خارجي است و كمتر مربوط به منابع داخلي است.

كاظم بردبار افزود: طي چند سال گذشته شاهد ورود ريزگرد از كشورهاي همسايه به ويژه عربستان و عراق به مناطق جنوبي كشور هستيم كه اين امر مشكلاتي را به همراه داشته و بر روي پوشش‌هاي گياهي نيز تاثير گذاشته است.

وي با اشاره به وجود برخي از مشكلات در استان كه بر افزايش پديده ريزگرد تاثير گذاشته، اظهار داشت: طي چند سال گذشته در استان فارس خشكسالي به وجود آمد به گونه‌اي كه تعدادي از درياچه‌ها از جمله درياچه بختگان و پريشان خشك شد از اين رو خشك شدن درياچه‌ها باعث شد كه يك كانون ريزگرد در استان به وجود آيد.

مدير كل منابع طبيعي استان فارس گفت: در سال جاري جلست مختلفي با محيط زيست، استانداري، سازمان آب و منابع طبيعي براي مهار اين پديده در استان گرفته و تدابيري اتخاذ شد به گونه‌اي كه سهم آب درياچه بختگان داده شد كه اين امر در مهار پديده ريزگرد موثر است.

وي با بيان اينكه آبگيري پريشان نيز براي مهار اين پديده موثر است، بیان كرد: با توجه به بارندگي‌هاي مناسب در استان فارس حدود 300 الي 400 هكتار از درياچه پريشان نيز آبگيري شد و در حال حاضر وضعيت به گونه‌اي است كه دو كانون ايجاد ريزگرد در استان كه اين درياچه‌ها بودند در حال احیا هستند.

در انتظار جنگل‌کاری وزارت نفت

بردبار در ادامه سخنان خود پيرامون مصوبه سفر دوم هيئت دولت در رابطه با شركت نفت اظهار داشت: بر اساس اين مصوبه مقرر شد كه وزارت نفت اعتباري نزديك به 10 ميليارد تومان طي پنج سال براي جنگل كاري در مسيرهاي عبور نفت و گاز در استان فارس تخصيص دهد اما تاكنون اين امر محقق نشده است.



وي افزود: در اين راستا مقرر شده بود كه اداره كل منابع طبيعي استان فارس نقشه‌ها و طرح‌هاي خود را ارائه دهد اما باوجود اينكه اين اقدامات انجام شده اما همچنان اعتباري به استان فارس پرداخت نشده است.



مديركل منابع طبيعي استان فارس در خصوص مزاياي اجرايي شدن مصوبه جنگل كاري در مسير عبور نفت و بيان كرد: يكي از مزاياي اصلي آن كنترل ريزگردها بوده زيرا اين پديده بيشتر در نواحي گرمسيري و بياباني استان وجود دارد.

وي گفت: براي اجرايي شدن اين مصوبه زيرساخت‌هاي عملياتي آماده است اما تامين اعتبار آن كه بايد از سوي وزارت نفت انجام شود با مشكل روبه روست.

بردبار با بيان اينكه در خشك شدن جنگل‌هاي بلوط دشت در كنار خشكسالي متهم رديف اول ريزگردهاست، بيان كرد: طي چند سال اخير به دليل خشكسالي‌هاي مداوم جنگل‌هاي بلوط دشت برم استان دچار مشكل شده و آفتهايي از جمله سوسك‌هاي چوبخوار به اين جنگل‌ها حمله‌ور شدند در كنار خشكسالي متهم رديف اول در از بين رفتن جنگل‌ها ريزگردهاست.

وي گفت: ريزدگردها به عنوان پديده اي نو از سمت غرب از جمله استان ايلام وارد استان شده و به مناطق جنوبي كشيده شدند و وضعيت به گونه‌اي شد كه اين پديده نو در از بين رفتن جنگل‌هاي بلوط استان نيز تاثير گذاشت و باعث شد كه جنگلهاي زاگرس با مشكل روبه رو شوند.

تأثیر ریزگردها بر از بین رفتن پوشش گیاهی

مديركل منابع طبيعي استان فارس با اشاره به اينكه پديده ريزگرد به سمت مناطق جنوب بيشتر مي‌شود، افزود: اين پديده در از بين رفتن پوشش‌هاي گياهي تاثير زيادي گذاشت به گونه اي كه هم اكنون گزارشهايي مبني بر تاثير اين پديده بر روي ديگر گونه‌ها از جمله زالزالك و بادامك نيز اعلام شده و نگراني‌هايي را به وجود آورده از اين رو براي مهار كانونهاي اين پديده در داخل كشور بايد اقداماتي انجام شود.

جعفر ناظم السادات رئيس مركز پژوهش‌هاي علوم جوي اقيانوسي دانشگاه شيراز در اين رابطه به خبرنگار مهر گفت: هنوز کمتر از دو ماه از آغاز بهار نگذشته که در هفته گذشته بخشهای گسترده‌ای از ایران آماج یورش ریزگردهایی شد که بیشتر از جنوب و جنوب باختری وارد کشور شدند.

ناظم السادات افزود: هنوز احساس شادی و شادابی بارش‌های خوب بهاری از دل‌ها بیرون نرفته بود که دیو گرد و غبار و ریزگرد آسمان ایران را در نوردید و بویژه مردم جنوب را زخمی چند ساله یادآور شد.

وي با بيان اينكه بی توجهی به محیط زیست زندگی مردم خاورمیانه را با دشواری‌های روز افزونی روبرو ساخته، بيان كرد: گرد و خاک چیزی جز دستاورد بی‌توجهی به محیط زیست این بخش از جهان نیست. سیاست‌زدگی و بی‌توجهی به آب، خاک وهوا زندگی در خاورمیانه را با نگرانی‌های فراوانی روبرو ساخته و می‌سازد.

رئيس مركز پژوهش‌هاي علوم جوي اقيانوسي دانشگاه شيراز اظهار داشت: بر پایه بسیاری از پیش‌بینی‌های اقلیمی، حتی در یک خاورمیانه بدون جنگ با افزایش دما و کمبود آب روبرو هستیم و مشخص نيست چه دشواری‌های فراوانی در انتظار است.

ناظم‌السادات ادامه داد: کم آبی و خشکسالی‌های پیاپی خاورمیانه و از جمله ایران هم اکنون با روانش پیوسته گردوخاک همراه شده و اگر کار به همین روال پیش رود کمبود آب و غذا دردی خواهد بود که هر روز دامن کسان بیشتری را خواهد گرفت.

ریزگردها چندین میلیارد از سرمایه‌های کشور را به باد می‌دهند

ناظم‌السادات گفت: اگر اندکی از سرمایه ها برای همکاری و بهبود محیط زیست هزینه می‌شد مردم این سرزمین مجبور نبودند که روزانه چند هزار لیتر هوای آلوده را در گلوی خود فرو برند.

وي بيان كرد: گرد وخاک چند روز گذشته و روزهای آینده و زیان‌های هنگفتی به سلامت و تندرستی مردم ایران وارد ساخته و می‌سازد که این زیانها پنهان می‌مانند شاید اگر برآوردهای درست اقتصادی انجام می‌گرفت روشن می‌شد که در هر هجوم ریزگرد، چندین میلیارد دلار از سرمایه ‌های یک کشور بر باد می‌ود و کسی دم بر نمی آورد.

رئيس مركز پژوهشهاي علوم جوي اقيانوسي دانشگاه شيراز گفت: روشن نیست که چرا همه از سیاست می گویند و کمتر کسی از درد بی درمان مرگ آهسته ایرانیان در پی هجوم ریزگردها چیزی نمی گوید چه بسیار مردمی که با تنفس هوای آلوده به آلرژی گرفتار می‌شوند.

وي با بيان اينكه سم‌های خطرناکی از ترکیب ریزگردها با آلاینده ‌های شهری تولید می شود و به ریه مردم وارد مي‌شود، اظهار داشت: چه گستره‌های بزرگ جنگلی که با آمدن ریزگردها خاک غم بر برگهای آنان می نشیند و فرآیند فتوسنتز را دچار اختلال می کند چه درختان میوه‌ای که در پی آغشته شدن به ریزگردها کیفیت خود را از دست می‌دهند و باز پسندی آنها به شدت کاهش می‌یابد.