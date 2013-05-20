همه سهم گلستان از دولت/ از مصوبات کاغذی تا پروژه های تکمیلی

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند نمی توان از دستاوردهای ارزنده سفرهای استانی دولت به گلستان چشم پوشید، اما با همه تلاشها، برخی پروژه ها به دلیل بی پولی و روند کند اجرا از سبد کابینه دهم پایین می افتد و به ایستگاه افتتاح نخواهد نرسید.

هیئت دولت در سه سفر قبلی خود به گلستان بیش از 490 مصوبه داشته است که بخشی از آنان پایان یافت و برخی اجرایی، برخی در دست پیگیری و برخی نیز اجرایی نشده است.

با توجه به اینکه سفر چهارم دولت با هدف بررسی پیشرفت طرحها و رسیدگی به مشکلات و موانع آن صورت می گیرد، ذکر طرحهای مصوب شده سفر های قبلی و بیان طرحهایی که روند کند دارند، برای شتاب بخشی به این پروژه ها خالی از لطف نخواهد بود.

روند کند برخی مصوبات دولت

نماینده مردم کلاله، مراوه تپه، مینودشت و گالیکش در مجلس درباره روند اجرای مصوبات سفرهای دولت در حوزه انتخابیه به خبرنگار مهر گفت: برخی پروژه ها علیرغم تلاش انجام شده روند مناسبی ندارد و اولین پروژه ای که مصوبه سفر و جزو طرح های مهر ماندگار است، اتوبان جنگل گلستان از آزادشهر تا جنگل گلستان بوده که به عنوان شاهراه بین المللی کشور محسوب می شود.

عبدالکریم رجبی گفت: بنظر می رسد روند اجرایی این پروژه کند است و تا آخر دولت شاید به نتیجه ای نرسد.

وی اظهار داشت: از دیگر مصوبات، آبرسانی به روستاهای شهرستان مراوه تپه و طرحی بنام زاو است که متاسفانه بخاطر اینکه اعتباراتش تخصیص نیافته روندی بسیار کندی دارد و اجرایش متوقف شده است.

وی عنوان کرد: از دیگر مصوبات، تکمیل بیمارستان 96 تختخوابی مینودشت و درمان بستر مراوه تپه است که جزو مصوبات سفر ریاست جمهور است و روند اجراییش کند و تخصیص اعتبارش انجام نشده است.

رجبی گفت: در حوزه آموزش و پرورش نیز تعدادی از مجتمع های آموزش و پرورش از جمله مجتمع آموزشی مراوه تپه جزو مصوبات اول سفر ریاست جمهوری که با پیشرفت فیزیکی 45 درصد رها شده و به دلیل عدم وجود اعتبارات روند تکمیل انجام شده است.

این نماینده مجلس گفت: در حوزه گازرسانی نیز از مصوبات سفرریاست جمهوری، گازرسانی به 56 روستای شهرستان مراوه تپه است که تاکنون دو رستا گازرسانی شده و در حال پیگیری هستیم تا اعتبار واریز شود و در سفر ریاست جمهوری اجرای بقیه روستاها شروع شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پروژه های سفر دولت در حوزه انتخابیه شرق استان، در مجموع روند اجرایی مناسبی ندارد.

لزوم تسریع در تکمیل پروژه های سفر دولت در بندرگز

در عین حال امام جمعه شهرستان بندرگز بر لزوم تکمیل پروژه های مانده سفر اول ریاست جمهوری به استان در حوزه شهرستان تاکید کرد.

حجت الاسلام سید مصطفی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از جمله این مصوبات بیمارستان بندرگز بوده که با اینکه از مصوبات سفر اول دولت است، هنوز تکمیل نشده است.

وی اظهار داشت: نیاز است تا اعتبار کلانی برای تکمیل این پروژه تخصیص داده شود.

وی گفت: یکی از مشکلات منطقه بندرگز، مسکن مهر است که سایتهای بندرگز مشکلات عدیده ای دارند، و این خانه های نیمه کاره در شان مردم نیست.

وی تاکید کرد: بودجه مورد نیاز تکمیل این پروژه ها باید تامین شوند و مردم منطقه چهارسال منتظرند تا صاحبخانه شوند ولی همچنان گله مند هستند.

عیسی امامی نماینده مردم گرگان و آق قلا نیز در باره ارزیابی از روند اجرای مصوبات سفرهای قبلی دولت در گلستان اظهار داشت: با بررسی که داشتم فکر می کنم بیشتر مصوبات سفر، اجرایی شد ولی مصوباتی نیز هست که هیچ اتفاقی برای اجرایی شدنش نیفتاده که جای تامل دارد.

امامی یادآورشد: با وجود پیگیریهای مستمری که انجام شده پاسخ روشنی در زمینه اجرای برخی مصوبات نگرفتیم.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس با اشاره به اینکه منابع ما در گلستان محدود است گفت: در سفرهای قبلی مصوبه 450 و 500 میلیارد تومانی برای تامین منابع سرمایه درگردش و ایجاد بنگاههای اقتصادی تصویب شد و با توجه به اینکه به محدودیت قانونی صنعتی شدن در استان برداشته شد ولی هیچکدام از این مصوبات اجرایی نشد.

امامی افزود: همچنین خیلی از موضوعات مربوط به تامین آب در حوزه انتخابیه گرگان و استان نیز اجرایی نشد و هنوز دنبال ردیف بودجه هستیم.

وی تصریح کرد: موضوع بحث راه آهن گرگان - بجنورد - مشهد نیز از دیگر مصوبات است و با توجه به اینکه این طرح از استان خراسان شمالی بسمت خراسان رضوی اتفاق و اجرایی شد ولی ما هنوز بشدت پیگیر اجرایی شدن این مصوبه در استان هستیم.

خانه دار شدن افراد محروم و کم درآمد، شکست قفل صنعتی شدن گلستان، طرح زهکشی 280 هزا رهکتار از اراضی، راه آهن گرگان – اینچه برون، تعیین تکلیف جزیره آشوراده و جنگل ابر از جمله دستاوردهای سفرهای دولت در گلستان است.

هیئت دولت تنها در سومین سفر خود به گلستان، در قالب سفر استانی هیئت دولت برای شتاب بخشیدن به پیشرفت و ارتقاء این استان از سوی کابینه دهم مصوباتی تصویب کرد.

این مصوبات در طرحها و برنامه های کلی فرهنگی، فعالیتهای دستگاهی فرهنگ و هنر، سرمایه گذاری و اشتغال، زیربنایی و مسکن، انرژی، صنعت و کشاورزی، آموزش، بهداشت و درمان تدوین شد.

طرحها و برنامه های کلی فرهنگی

مبلغ 2000 میلیارد ریال طی 5 سال به صورت هزینه ای و عمرانی علاوه بر بودجه‌های فرهنگی مصوب سالیانه دستگاهها برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان گلستان در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار می‌گیرد تا حسب مورد با رعایت عدالت، ظرفیتها و نیازها پس از تایید کمیسیون فرهنگی هیئت دولت برای مصارف زیر هزینه شود:

ارتقاء فرهنگ عمومی و توسعه کمی و کیفی فعالیتها و فضاهای فرهنگی با تأکید بر معارف، معیارها و ارزشهای والای اسلامی، توسعه و ساماندهی فعالیتهای فرهنگی و دینی وتوسعه فضاها و اماکن دینی و مذهبی و تقویت فعالیتهای فرهنگی بانوان، ترویج فرهنگ پایداری، ایثار و شهادت و توسعه و تقویت فعالیتها و زیرساختهای فرهنگی ایثارگران و ساماندهی مواریث فرهنگی، تکمیل، تجهیز و توسعه زیرساختهای ورزشی و حمایت از ورزش حرفه ای همگانی، تقویت و توسعه امور و فعالیتهای مختلف فرهنگی، دینی، سیاسی و افزایش نشاط و شادابی جوانان و نوجوانان، توسعه و تقویت برنامه های دینی، قرآنی، نهج البلاغه وسیره اهل بیت علیهم السلام و توسعه و تجهیز مراکز قرآنی و مدارس علوم دینی.

فعالیتهای دستگاهی فرهنگ و هنر

اختصاص مبلغ 100 میلیارد ریال جهت کمک به مراکز فرهنگی استان، فعالیتهای قرآنی، فعالیتهای فرهنگی و کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان و احداث دهکده زیارتی و کمک به زیرساختهای گردشگری در سال 1389، احداث مجتمع ورزشی بانوان در شهرستان مینودشت و احداث 10 سالن ورزشی روستایی در سطح استان و احداث سالن تیراندازی در شهرستانهای آزادشهر و آق قلا طی سالهای 1389 و 1390، اختصاص مبلغ 127 میلیارد ریال جهت تقویت مأموریتهای صدا و سیما در استان طی سالهای 89 و 90، اختصاص مبلغ 50 میلیارد ریال جهت تکمیل و تجهیز مجتمع توانبخشی ایثارگران و ساماندهی گلزار شهدای استان طی سالهای 1389 و 1390،

سرمایه گذاری و اشتغال

اختصاص تسهیلات یارانه ای برای ایجاد مجتمع های قالیبافی، کمک به آموزش به قالیبافان استان و کمک به ایجاد خانه فرش استان، تأمین اعتبار برای تکمیل سیلوهای در دست احداث در شهرستانهای استان طی سالهای 1389 و 1390، اختصاص مبلغ 500 میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه جهت طرح‌های خوداشتغالی و کمک به طرح‌های اشتغالزا و سایر امور مربوط به ایثارگران طی سالهای 1389 و 1390، پرداخت باقیمانده مبلغ 8500 میلیارد ریال تسهیلات بنگاههای زودبازده اقتصادی برای اجرای طرح های اقتصدی و تولیدی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با اولویت طرحهای نیمه تمام در سال 1389، اختصاص مبلغ 300 میلیون یورو تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرحهای اقتصادی و تولیدی، تأمین مبلغ 500 میلیارد ریال به صورت وجوه اداره شده به منظور اعطای تسهیلات به شرکت های تعاونی، اختصاص مبلغ 50 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش در جهت تقویت تعاونیهای استان در سال 1389، اختصاص ملبغ 60 میلیارد ریال تسهیلات از منابع بانک توسعه تعاون جهت تشکیل و توانمندسازی تعاونیها و کمک به توسعه فرهنگ تعاون در سال 1389.

اختصاص اعتبار جهت تأمین، خرید یا احداث 1000 واحد مسکونی شهری برای محرومین استان طی سالهای 1389 و 1390، تأمین مبلغ 30 میلیارد ریال برای تهیه 3000 جهیزیه برای محرومین و واجدین شرایط استان، اختصاص مبلغ 7.5 میلیارد ریال برای تأمین 2500 مورد لوازم منزل محرومین استان، اختصاص مبلغ 19میلیارد ریال برای تعمیر 2500 واحد مسکونی برای محرومین و نیازمندان استان، اختصاص مبلغ 7.5 میلیارد ریال جهت گازکشی 2500 منزل محرومین استان، اختصاص مبلغ 100 میلیارد ریال جهت کمک به خرید یا احداث کانونهای فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) و تأمین وسایل کمک توانبخشی معلولین و احداث مجتمع فرهنگی رفاهی سالمندان و کمک به تأمین شهریه دانشجویان تحت پوشش در سطح استان طی سالهای 1389 و 1390.

اختصاص مبلغ 200 میلیارد ریال قرض الحسنه از محل منابع صندوق مهر امام رضا (ع) جهت کمک به اجرای طرحهای اشتغالزا در سال 1389، احداث اردوگاه فرهنگی تفریحی کارگران و 4 سالن ورزشی چندمنظوره کارگران در شهرستانهای استان طی سالهای 1389 تا 1392،

زیربنایی و مسکن

اختصاص مبلغ 800 میلیارد ریال جهت بازسازی و بهسازی محورهای مواصلاتی و نوسازی ناوگان حمل و نقل برون شهری و خرید ماشین آلات راهداری، تفویض اختیار اصل 127 قانون اساسی به استاندار گلستان جهت تعیین تکلیف اتمام برخی پروژه های استان، تأمین اعتبار لازم به مبلغ 18 میلیارد ریال جهت آرشیو الکترونیکی و ایجاد زیرساختهای صدور کارت ملی هوشمند طی سالهای 1389 و 1390، اختصاص مبلغ 450 میلیارد ریال جهت کمک به بهبود وضع آب شرب و کمک به تأمین ماشین آلات خدماتی، ساماندهی گلزار شهداء، ارتقای شاخص های شهری و کمک به دهیاری های استان و کمک به توسعه و بهسازی بافتهای فرسوده شهری و اجرای طرحهای روستاهای استان، مطالعه احداث راه آهن گرگان - اینچه برون در مدت 25 ماه.

انرژی، صنعت و کشاورزی

اجرای خط انتقال گاز به پتروشیمی آق قلا و شهرک صنعتی 1000 هکتاری اَترک طی سالهای 1390 تا 1392، مطالعه ارتقاء سطح تشکیلات اداری شیلات استان از سوی معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری تا پایان مهر ماه، گازرسانی به 100 روستای منطقه غرب استان طی سالهای 1390 تا 1392، ایجاد پالایشگاه نفت کاسپین با مشارکت 20 درصدی وزارت نفت و 80 درصدی بخش غیردولتی در استان با تأمین خوراک از طریق سرمایه گذار بخش خصوصی، اختصاص مبلغ 820 میلیارد ریال برای تامین آب شرب شهر گرگان و مجتمع های آبرسانی و تسریع در تکمیل طرحهای نیمه تمام فاضلاب استان طی سالهای 89 تا 91، اختصاص مبلغ 100 میلیارد ریال اعتبار به منظور بازسازی و رفع حریم شبکه فرسوده برق سطح استان طی سالهای 1389 و 1390، اختصاص مبلغ 70 میلیارد ریال جهت تکمیل و تجهیز سایت اسکان عشایر و خارج کردن شبکه های برق و رفع حریم از مناطق مسکونی استان طی سالهای 1389 تا 1391.

اختصاص مبلغ 130 میلیارد ریال به منظور حفاظت و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری و افزایش ظرفیت محصولات کشاورزی و ایجاد دسترسی به جنگل کاریها و تامین تجهیزات حفاظت از محیط زیست و ساماندهی خروج دام از جنگل ها و مراتع استان طی سالهای 1389 تا 1391، اختصاص مبلغ 400 میلیارد ریال به منظور اجرای عملیات آبخیزداری و ایجاد مراکز تحقیقات کشاورزی و شیلات استان طی سالهای 1389 تا 1391، ایجاد یک شهرک صنعتی صنایع نوین در استان با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.

اختصاص تسهیلات معادل 2000 میلیارد ریال توسط بانک صنعت و معدن جهت تسریع در اجرای طرحهای تولیدی بالای پیشرفت فیزیکی 40 درصد در استان طی سالهای 1389 و 1390، تشکیل کارگروه توسعه و عمران جزیره آشوراده متشکل از تعدادی از وزراء و اعضای دولت به منظور ایجاد منطقه اقتصادی و گردشگری در این جزیره،

آموزش، بهداشت و درمان

احداث 13 باب استخر شنای آموزشی، 13 باب زمین چمن مصنوعی و احداث 80 سالن ورزشی و 350 نمازخانه و کتابخانه در مدارس استان طی سالهای 1389 تا 1391، حذف مدارس خشت و گلی و استاندارد سازی سیستم گرمایشی 2000 کلاس آموزشی استان طی سالهای 1389 و 1390، احداث، تجهیز و تکمیل شبکه بهداشت استان (شامل 150 خانه بهداشت روستایی و 9 مرکز بهداشت روستایی)، تأمین اعتبار لازم جهت ایجاد مراکز فوق تخصصی و ارتقاء وضع بیمارستانهای استان و اختصاص مبلغ 110 میلیارد ریال جهت ارتقاء شاخصهای قضایی استان و کمک به بهبود وضعیت کانونهای اصلاح و تربیت استان.

اکنون در آستانه سفر چهارم دولت، گلستانیها خواهان پاسخگویی و شفاف سازی مسئولان استان در زمینه طرح های مصوب شده برای توسعه و تعالی استان هستند و خبرگزاری مهر، برای پیگیری طرحها و اقدامات صورت گرفته آمادگی دارد.