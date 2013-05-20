به گزارش خبرنگار مهر، هنوز از زمانیکه دانش آموزان از کلاس ورزش فراری بوده و برخی معلمان از ساعت ورزش به عنوان کلاس جبرانی استفاده می‌کردند و یازنگ ورزش به یک نرمش کوتاه و مختصر خلاصه می‌شد و معلم و دانش آموزان رغبت چندانی برای استفاده درست از این کلاس از خود نشان نمی‌دادند زمان زیادی نگذشته است.

اما رفته‌رفته و با وجود پی بردن محققان و کارشناسان تربیت بدنی به ناهنجاری‌های ساختاری و کم تحرکی دانش آموزان و رخوت و نگرانی از بابت بی‌تحرکی مادران و پدران آینده در جامعه باعث شد ورزش بیش از گذشته در آموزشگاه‌ها و مدارس ابتدایی جدی گرفته شود و برعکس آن زمان اکثر قریب به اتفاق مدارس از مربی تخصصی تربیت بدنی بهره‌مند شوند.

حتی در راس مدیریت هم معاونت تربیت بدنی و سلامت به صورت جداگانه در وزارت آموزش وپرورش تعریف شد؛ این درحالی است که پیش از این با عنوان معاونت تربیت بدنی و پرورشی زیر نظر معاونت پرورشی فعالیت می‌کرد که در ظاهر هم مشخص بود زمینه کاری این دو از جنس یکدیگر نیست و اگرچه خیلی دیر بود اما بالاخره این دو از هم تفکیک و استقلال موضوعی پیدا کرد.

برای پی بردن به اثر گذاری تشکیل این معاونت در ورزش مدارس و میزان موفقیت آموزش و پروش در ایجاد علاقندی دانش آموزان به امر ورزش با سید هاشم برقه‌ای به عنوان کارشناس سال‌های اخیر اداره تربیت بدنی در اداره کل ورزش و جوانان و رئیس جدید این اداره به گفتگو نشستیم. جالب است بدانید که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده هر یک از پایه‌های درسی دوران ابتدایی با رشته خاص ورزشی عجین شده که در نوع خود حرکت قابل تقدیری است و ای کاش در مقاطع بالاتر و دانشگاه‌ها هم توجه به ورزش با این جدیت دنبال شود.

در ابتدا معرفی از خودتان داشته باشید.

سید هاشم برقه‌ای هستم، رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش استان اصفهان. از سال 1380 به استخدام این اداره درآمدم و از سال 85 کار اجرایی خود را در مسابقات و فعالیت‌های دانش آموزان در مقاطع مختلف آغاز کردم ابتدا در برخوار و بعد در کاشان و سپس در ناحیه پنج استان به عنوان کارشناس تربیت بدنی فعالیت داشتم و از چهارسال پیش تا شهریورماه سال جاری به عنوان کارشناس در اداره کل مشغول به کار شدم و از 1/6/91 به عنوان رئیس اداره تربیت بدنی منصوب شدم.

به نظر می‌رسد باتوجه به سابقه حضور در این اداره برای فعالیت دراین سمت اشراف کاملی از همه بخش ها و زمینه کاری خودتان دارید.

باتوجه به اینکه چهار سال کارشناس همین اداره بودم اشراف کاملی روی برنامه های اداره داشتم. چهارسال هم تجربه خوبی است تا اطلاع خوبی از بحث کلی ورزش دانش آموزی استان داشته باشم. ضمن اینکه شناخت از همکاران و پرسنل و امکانات سخت افزاری اداره خیلی دراین زمینه به من کمک می‌کند.

شرایط در زمان عهده دار شدن این مسئولیت به چه صورت بود؟

همزمان با انتصاب بنده در این پست، اصفهان میزبان بیست و چهارمین دوره رقابت‌های ورزشی دختران کشور بود که با حضور سه هزار دانش آموز دختر از سراسر کشور برگزار می‌شد که خوشبختانه با تلاش همه همکاران، اصفهان در این میزبانی عملکرد موفقی از خود به نمایش گذاشت و به گفته کارشناسان و نمایندگان وزارت آموزش وپرورش میزبانی به شکل عالی برگزار شد.

درخصوص طرح سیر تحول بنیادین در آموزش و پرورش توضیحاتی را برای ما بفرمائید که این طرح چقدر می‌تواند در حوزه تربیت بدنی برای دانش آموزان مثمر ثمر واقع شود.

این طرح با ایجاد معاونت تربیت‌بدنی و سلامت در وزارتخانه که پیش از این زیر شاخه معاونت پرورشی بود آغاز شد که یک اتفاق ارزشمند و بزرگ برای جامعه تربیت بدنی دانش آموزی کشور محسوب می‌شد که با نظر مثبت آقای حاج بابائی وزیر آموزش و پرورش انجام شد. دراین طرح هر یک از سال‌های تحصیلی دانش آموزان از پایه اول گرفته تا ششم دبستان به ورزش خاصی اختصاص پیدا کرد که از جمله این طرح‌ها طرح "تناورز" در پایه چهارم ابتدایی بود که مبدع این طرح اصفهانی‌ها بودند که با بررسی کارشناسان وزارتخانه به عنوان یک طرح ملی و فراگیر در سطح کشور به اجرا گذاشته شد.

درخصوص رشته‌های ورزشی به تفکیک پایه‌های تحصیلی توضیحاتی را بفرمائید.

به عنوان مثال بیست درصد دانش آموزان سال دوم دبستان با حرکات ابتدایی ژیمناستیک آشنا می‌شوند. که البته با افزایش امکانات سخت افزاری به آموزش صد درصدی دراین مقطع خواهیم رسید. برای پایه سوم طرح ملی صبا را در نظر گرفتیم که با وجود همه مشکلات موجود در زمینه تامین استخر و اعتبارات در اصفهان سومین سال اجرای خود را پشت سر می‌گذارد.

برای پایه چهارم طرح ملی تناورز را داریم که مبدع این طرح اصفهانی‌ها بودند؛ در این طرح دانش آموزان این مقطع با شیوه های مختلف طناب زنی آشنا می‌شوند که کم کم تبدیل به یک مهارت برای آنها می‌شود. آموزش تنیس روی میز برای سال پنجم ابتدایی در نظر گرفته شده که حتی در صورت نبودن امکانات و میز تنیس در برخی مدارس بچه‌ها حرکات و تکنیک‌ها این رشته برای هماهنگی چشم‌ها و عضله‌ها با یکدیگر آموزش می‌بینند و دانش آموزان سال ششم با حرکات ابتدایی، پرتاب‌ها و دویدن‌های رشته دوومیدانی آشنا خواهند شد.

در واقع کل فعالیت ورزشی دانش آموزان در رشته های فوق در هر مقطع تحصیلی خلاصه می‌شود؟

این رشته‌ها به صورت هماهنگ در همه مقاطع سنی در سراسر کشور برگزار می‌شود اما در کنار این‌ها کتاب تربیت بدنی برای دوره ابتدایی ویژه مربیان ورزش تعریف شده که مطابق با استانداردها و برنامه های این کتاب تدریس خواهند کرد.

به مربیان ورزش در مدارس اشاره کردید آیا هنوز مشکل کمبود معلم ورزش در مدارس وجود دارد؟

با استخدام 700مربی تربیت بدنی در سال 89 در استان و حضور آنان در مناطق شش‌گانه تقریبا این کمبود حل شد و می‌وان به جرات گفت که بالای 90درصد دبستان‌های اصفهان معلم تربیت بدنی تخصصی دارند.

آیا در برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مقطع راهنمایی و دبیرستان هم دیده شده است؟

برای ورزش دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان طی 5-6 سال گذشته و در زمان آقای ابولحسنی (رئیس سابق تربیت بدنی) زحمات زیادی کشیده شده است و طبق آن مربیان ورزش آموزش والیبال را در دستور کارخود قرار داده اند. برگزاری مسابقات چهارگانه (بسکتبال، فوتبال، والیبال و هندبال)در مقطع راهنمایی و دبیرستان در یک مدت زمان خاص و با حضور دوازده بازیکن هم از برنامه‌های جالب و جذاب خواهد بود که مطمئنا با استقبال نوجوانان روبرو خواهد شد.

برای ورزش دانش آموزان سال اول دبستان چطور؟

طرح پیاده روی دانش آموزان ابتدایی با والدین یکی از مهم ترین طرح‌های اداره است که دانش آموز را به پیاده ‌روی 10 الی 15 دقیقه‌ای در روز ترغیب می‌کند. البته ناگفته نماند که برگزاری جشنواره بسکتبال، دوچرخه سواری و طناب‌زنی برای مقطع اول دبستان در فرودین و اردیبهشت ماه از دیگر برنامه‌هایی بود که برای این مقطع در نظرگرفته شد که در راستای ارتقا سطح مهارت ها به دور از فضای رقابتی برگزار شد.

به جز مواردی که به آن اشاره شد آیا خود شما و کادر جدید فعالیت خاص و یا برنامه‌ریزی دیگری برای رونق هر چه بیشتر ورزش دانش آموزی در نظر گرفته اید؟

ورزش در آموزش و پرورش جنبه تربیتی و همگانی دارد بنابراین به منظور همگانی کردن ورزش صبحگاهی در مدارس با پایگاه سلامت تعاملات خوبی برقرار کردیم. ورزش در کلاس در کلیه کلاس‌های درسی و انجام حرکات کششی به مدت یک الی سه دقیقه بعداز پایان تدریس معلم به منظور جلوگیری از ناهنجاری در ساختار مقاومتی و ایجاد شور و نشاط و شادابی در دانش آموز از دیگر برنامه های این اداره است.

در طرح "اثر ورزش بر روی یادگیری" که به عنوان پایلوت در پنج ناحیه شهر اصفهان برگزار می‌شود، درس‌هایی مثل ادبیات فارسی، جغرافیا و ریاضی در قالب بازی آموزش داده می‌شود که تجربه نشان داده یادگیری در قالب بازی هم ماندگار و هم اثرگذاری بیشتری دارد و از کم تحرکی دانش آموز جلوگیری می‌کند از دیگر برنامه‌های در دست اجرا این اداره است. مسابقات درون کلاسی، بین کلاسی و بین آموزشگاهی و استانی در رشته‌های مختلف ورزشی در دهه فجر و مسابقات کشوری در تابستان از دیگر برنامه‌های مهم اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش است.

آیا برنامه‌ریزی خاصی در سایر بخش ها از جمله ورزش کارکنان و مربیان ورزشی نیز شده است؟

برگزاری مسابقات ورزشی در نواحی و مناطق ویژه کارمندان اداره یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما برای ایجاد انگیزه و شادابی در روحیه کارمندان است چون معتقدیم منابع اسنانی مهم ترین رکن هر سازمانی است. ایجاد پایگاه اطلاعات ویژه فضاهای ورزشی آموزش و پرورش در سطح استان به منظور دسترسی آسانتری به اطلاعات هر یک از سالن ها و مشخص کردن سرانه ورزشی و مسائلی از این قبیل در دستور کار قرار دارد. ایجاد پایگاه اطلاعاتی برای 2200 معلم ورزش استان برای جمع آوری اطلاعات پرسنلی، رزومه کاری و سابقه ورزشی آنها در رشته‌های مختلف از دیگر برنامه های مهم ما تا پایان سال جاری است.