ملت ایران یک دلسوز می خواهد/ ارکان اقتصادی غرب در حال فروپاشی است

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار محمد رضا نقدی شامگاه دیروز یکشنبه در همایش بصیرت ، حماسه سیاسی -اقتصادی و مدرسه عشق که در سالن پتروشیمی تبریز با حضور مدیران واحدهای تولیدی و جمع زیادی از کارگران و کارمندان بسیجی برگزار شد افزود:مردم ایران در 24 خرداد ماه امسال با حضور حداکثری در پای صندوق های رای به جهانیان و بخصوص به مستکبرین جهان ، حماسه ای سیاسی را نشان خواهند داد.

سردار نقدی گفت: مردم بایددر قبال انتخابات مسئولانه عمل کنند و بدانند که تک تک آراء آن ها نقش مهمی در سرنوشت کشور خواهد داشت و نیز باید با توجه به ملاک های منطقی ، معقول و متناسب با آرمان های انقلاب و اسلام ، فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند.

وی در همین راستا ابراز داشت:مردم ولایتمدار ایران در این برهه حساس از تاریخ کشور ، باید بیش از پیش از دستورات ولایت فقیه تبعیت کنند و ملاک هایی را که ایشان در مورد فرد اصلح ارائه کرده اند را جدی بگیرند.

سردار نقدی گفت:رهبر معظم انقلاب مثلا می تواند به راحتی نظر خود را به صورت واضح در مورد شخص مورد حمایت خود بگوید که در اینصورت قشر عظیمی از مردم مطابق با نظر ایشان عمل خواهند کرد ولی رهبری هیچ گاه چنین کاری نمی کند و فقط ملاک های یک شخص لایق در این زمینه را به مردم ارائه می دهد تا خودشان تصمیم بگیرند چرا که بارها و بارها در سخنرانی های خود فرموده اند که انتخاب مردم ، محترم است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اولین شاخصه یک رئیس جمهور لایق برای ایران اسلامی ، ولایتمداری است افزود: کاندیداهای ریاست جمهوری باید دست از سیاه نمایی بردارند و واقع بینانه اهداف خود را به مردم ارائه دهند و مردم نیز نباید گول سیاه نمایی های عده ای از آنان را بخورند و با توجه به عمل و کاری که انجام داده اند یا می خواهند انجام دهند فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور ضمن تاکید مجدد بر حضور حداکثری مردم در انتخابات گفت:تعبیر رهبر معظم انقلاب در خصوص به کار گیری اصطلاح حماسه واقعا حکیمانه است چرا که حماسه یعنی یک شرکت جهادگر و پرشور در اوج یک مبارزه است و دقیقا ایران اسلامی در این مرحله قرار دارد چرا که اکثر سردمداران غرب ، سر جنگ با ایران را مدت هاست باز کرده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هم اکنون دنیا در یک پیچ تاریخی بسیار حساس قرار گرفته است، گفت: مردم ایران باید بدانند که کشورهای غربی در ظاهر ادعای جنگ با ایران به خاطر مسائل هسته ای و حقوق بشر دارند ولی در باطن به خاطر مسائل دیگری تلاش بر تخریب شخصیت ایران اسلامی با هر شیوه ممکن می کنند چرا که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، جنگ همه جانبه با ایران اغاز شده است ، آن زمان که انرژی هسته ای نداشتیم.

ارکان اقتصادی غرب در حال فروپاشی است

سردار نقدی در ادامه ، با مقایسه وضعیت اقتصاد ایران و کشورهای لیبیرالیسم غربی گفت: غرب سالهاست که تلاش می کند مردم خود را فقط به سوی لذت هرچه بیش تر سوق دهد و اصلا با معنویت و دین کاری ندارد ولی امروزه شاهد این هستیم که تمام سیاست های اتخاذ شده توسط این کشورها نتیجه عکس می دهد.

وی در همین راستا ابراز داشت:نظام اقتصادی غرب در حال فروپاشی است چرا که به گفته منابع معتبر خود غربی ها ، لیبیرال دموکراسی پایان تاریخ است و غربی ها پس از این مرحله از تاریخ حرفی برای گفتن نخواهند داشت.

بدهی 16 هزار میلیاردی دولت آمریکا به کشورهای غربی /7 میلیون نفر روی کارتن می خوابند

نقدی گفت: کشوری که ادعا می کند بهترین راه حل ه را برای حل مشکلات اقتصادی در اختیار دارد باید بتوانددر درجه اول ، راه حلی برای پرداخت بدهی های خود کشف کند و فکری نیز به حال 7 میلییون کارتن خواب کشورش بکند.

وی افزود: این کشور در تمام وعده هایی که برای حل مشکلات مردم جهان ارائه کرده شکست خورده است بطوریکه در حال حاضر ، ناتوانی این کشور حتی در مسائل داخلی خود به بشریت ثابت شده چه برسد به حل مسائل کشورهای دیگر.

کلکسیونی از پهبادهای آمریکایی داریم

سردار نقدی در مقایسه وضعیت علمی ایران نسبت به کشورهای غربی گفت: منابع معتبر غربی اذعان کرده اند که ایران در سرعت پیشرفت علم در جهان رتبه اول را دارد و با متوسط یازده برابر جهانی به سوی کشف علوم جدید حرکت می کند.

سردار نقدی ضمن خاطره گویی به حاضرین در جلسه گفت:در زمان جنگ ، مدارکی داریم که توانستیم چندین بار ، با قایق های آن زمان خود که در حد قایق ماهیگیری هم نبودند چندین هلی کوپتر و ناو دشمن را در دریای خلیج فارس کنسرو کنیم.

وی با بیان اینکه توان مقابله شدید با آمریکا و هر کشور زورگوی دیگری را داریم گفت: در ماه های اخیر تعداد زیادی از پهبادهای آمریکایی را با موفقیت و سالم خنثی کرده ایم بطوریکه به جرات می توانیم بگوییم هم اکنون کلکسیونی از پهبادهای آمریکایی داریم.

دوستی و سازش با آمریکا یعنی فرورفتن خنجر خونی استکبار در قلب اسلام

نقدی افزود: برخی فکر می کنند اگر ایران با آمریکا سازش کند تمامی مشکلات و بحران های داخلی از جمله اقتصاد حل خواهد شد ولی توصیه می کنم این افراد ابتدا سرنوشت کشورهای مطیع آمریکا را در تاریخ مطالعه کنند بعد چنین ادعاهای واهی را در جامعه مطرح سازند.

وی گفت:کشوری که پیشنهاد دوستی به ایران می دهد باید در پیشنهاد خود صادق باشد نه اینکه رئیس جمهور آمریکا و زن وی جایزه هنری و جهانی اسکار را به یک تهیه کننده فیلم ضد ایرانی بدهند و در خیابان های نزدیک به کاخ سفید ،منافقین را اسکان دهند .

سردار نقدی با بیان اینکه نفوذ فرهنگی ایران در کل جهان مشهود است گفت: از 120 کشوری که عضو جنبش عدم تعهد بودند و اوباما مستقیما آنان را از آمدن به ایران منع کرد حتی یک نفر هم نبود که به تهران نیاید که این اثباتی بر ادعای ماست.

وی افزود : کشوری که نقشه های فرش ایرانی را از بازارهای جهانی می دزد و نقشه ها را در اختیار افغانی ها و پاکستانی ها قرار می دهد که فرش هایی را به اسم فرش ایران ببافند آیا قصد دوستی با ایران دارد؟

وی گفت: تنها راه برون رفت از مشکلات و بحران های فعلی و داخلی کشور ،تکیه بر ارزش ها و آرمان های انقلابی است چرا که خدا در این 35 سال ما را تنها نگذاشته است و در آینده نیز تنها نخواهد گذاشت و ما هم حجتی برای مذاکره و دوستی با آمریکا نداریم.