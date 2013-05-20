صنایع دستی فرصت مغفول صادرات اردبیل/ هنرهای هزار ساله در حال خاموشی

به گزارش خبرنگار مهر، صنایع دستی از جمله مهمترین ارکان جذب گردشگر و توسعه صنعت توریسم در جوامع است که به دلیل ویژگی تعلق بومی و بازگویی بخشی از فرهنگ و توانمندی های یک منطقه اصالت و زیبایی منحصر به فردی می یابد.

اردبیل به دلیل موقعیت اقلیمی و تاریخی و همچنین قدمت تمدن هفت هزار ساله برخوردار از تنوع در تولیدات دستی است بطوریکه صنایع دستی مربوط به شمالی ترین شهر آن در نوع، طرح، و مواد اولیه متفاوت از جنوبی ترین شهر آن است.

دامنه این تغییرات موجب شده است این منطقه به عنوان یکی از قطبهای صنایع دستی کشور و مستعد توسعه گردشگری با بهره گیری از آن باشد.

با این وجود بررسی فعالیت کنونی صنایع دستی بیانگر این است که بی توجهی به توانمندی های هنرهای تولیدی دستان هنرمند موجب شده است بسیاری از صنایع دستی اردبیل با حداقل توان فعالیت کرده و روبه فراموشی سپرده شود.

بطووریکه در برخی از رشته ها از جمله نمد مالی، مسگری و شال بافی تنها یک بازمانده از صنعتکاران این حوزه فعال بوده و عمر هنرهای ذکر شده روزهای پایانی خود را شمارش می کند.

این در حالی است که توجه به توان این تولیدات می تواند راهگشای توسعه صادرات و جذب گردشگران به این استان شده و به عنوان رکن مهم درآمدزایی پس از کشاورزی تبدیل شود.

احیای صنایع دستی، احیای فرهنگ یک منطقه است

کارشناسان معتقدند یکی از دلایل منسوخ شدن هنرهای دستی نبود برنامه مدون برای حفظ و احیای آن است.

یک کارشناس صنایع دستی اعتقاد دارد صنایع دستی بازگویی فرهنگ و پیشینه تاریخی و تعلقات عقیدتی مردمان یک جامعه است و از قالب یک شی تزئینی خارج می شود.

رامین رستم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: به همین دلیل احیای صنایع دستی تنها حمایت از صنعتکار نبوده و به منزله احیای بخشی از فرهنگ و داشته های یک جامعه است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مطالعات نشان می دهد صنایع دستی یکی از ابزارهای مطالعه تاریخ و مستند سازی آن است، تصریح کرد: غفلت از پاسداشت این حوزه به معنی از دست دادن بخشهایی از تاریخ یک منطقه خواهد بود.

ارتباط صنایع دستی با زندگی روزمره

در حالی که کارشناسان احیای صنعت دست را فرصتی برای حفظ مواریث فرهنگی و تاریخی می دانند، فرماندار اردبیل نیز براین مهم تاکید دارد که صنایع دستی اردبیل با زندگی روزمره مردم در ارتباط است.

کاظم دبیر که در گشایش نمایشگاه صنایع دستی اردبیل سخن می گفت، با بیان اینکه وجه تمایز صنعت دست استان با سایر مناطق در تفننی و تزئینی نبودن آن است، اضافه کرد: این موضوع سبب شده صنایع دستی اردبیل با زندگی مردم ارتباط عمیق تری داشته باشد.

وی معتقد است این مهم فرصتی ممتاز به صنایع دستی بومی این منطقه بخشیده تا بتواند با معرفی خود در سطح جهانی زمینه درآمدزایی گسترده را موجب شود.

دبیر با تاکید به جایگاه صنایع دستی اردبیل در سطح ملی و جهانی اضافه کرد: ثبت ملی 800 اثر فرهنگی از دو هزار اثر تاریخی، فرهنگی و باستانی نشانگر امتیاز ویژه این منطقه در صنعت توریسم است.

وی ادامه داد: با این وجود ضعفهای عمده در اطلاع رسانی آثار میراث فرهنگی مشاهده می شود که نیازمند برنامه ریزی و توجه ویژه دستگاههای اجرایی است.

صنعت دست نیازمند توسعه کاربری است

با وجود اینکه صنایع دستی علاوه بر زیبایی ظاهری توانسته است ارتباط تنگاتنگی با زندگی مردم برقرار کند، از جمله مشکلات توسعه آن کاهش تمایل به استفاده از صنایع دستی در زندگی روزمره به مانند گذشته است.

محقق هنر نمدمالی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: قدمت چند هزار ساله هنر نمد که در کتیبه های تخت جمشید به آن اشاره شده، موجب شده است این محصول ارتباط تنگاتنگی با زندگی روزمره روستاییان و عشایر داشته باشد.

علی محمد چابکی با بیان اینکه رطوبت گیری، تولید گرما در زمستان و خنکی در تابستان از جمله ویژگی های نمد است، اضافه کرد: این محصول به عنوان زیرانداز، تن پوش و حتی محافظ مورد استفاده قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: با این وجود ورود محصولات مصنوعی مانند انواع فرش ماشینی که تهیه ساده تر و قیمت مناسب تری دارد، موجب کاهش تمایل به استفاده از این محصول شده است.

احتمال خاموشی هنر چند هزار ساله تا 15 سال دیگر

چابکی با تاکید به فعال بودن تنها سه کارگاه نمدمالی در روستای قره درویش مشگین شهر و وجود تنها یک بازمانده در شهرستان اردبیل تصریح کرد: در صورت بی توجهی به منسوخ شدن این هنر، حداکثر تا 15 سال آینده اثری از آن باقی نخواهد ماند.

مخترع معرق نمد معتقد است راهکار احیای هنرهایی از این دست توسعه کاربری آن است.

وی با بیان اینکه معرق نمد، نمد را از زیر انداز به دیوار کوب تبدیل کرده است، تصریح کرد: استقبال گسترده گردشگران نشان می دهد اجرای برنامه های مناسب برای توسعه هنرهای دستی نتایج مثبتی در بر دارد.

چابکی متذکر شد: تغییر کاربری مختصر در هنر نمدمالی زمینه توسعه صادرات آن را فراهم کرده که انجام آن نیازمند حمایت دستگاههای اجرایی مرتبط است.

ضرورت توسعه سهم 30 درصدی صادراتی

اما در حالی که توانمندی صنایع دستی اردبیل پتانسیل صادراتی آن را اثبات می کند، سهم صادرات صنایع دستی استان اردبیل از مجموع صادرات غیر نفتی آن تنها 30 درصد است.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل در این خصوص می گوید: هم اکنون 30 درصد از صادرات غیر نفتی استان متعلق به صنایع دستی تولید بومی است.

به گفته علیرضا دباغ عبداللهی در سال گذشته از 10 هزار دلار صادرات استان، نزدیک به سه هزار دلار اختصاص به صنایع دستی داشته است.

آمار دقیق صادرات صنایع دستی مشخص نیست

وی با بیان اینکه صنایع دستی از جمله محصولات درآمد زای یک منطقه است، یادآور می شود که تمامی صنایع دستی تولیدی با محصولات و مواد اولیه بومی بوده و مختص استان اردبیل است.

دباغ عبداللهی نبود واحد ارزیابی صنایع دستی در گمرک استان را دلیل اصلی مشخص نبودن آمار دقیق صادرات این حوزه می داند و معتقد است با فعال شدن این واحد زمینه شناسایی صنایع دستی صادراتی فراهم خواهد شد.

ثبت ملی دو هنر شال بافی و جاجیم بافی در دستور کار

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همچنین از احیای صنایع دستی استان با ثبت ملی آن خبر می دهد و اضافه می کند که در حال حاضر تنها دو هنر شال بافی و جاجیم بافی در شهرستان خلخال در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اجرای این مهم در سالهای گذشته به دلیل عدم تخصیص اعتبار انجام نشده است، ابراز امیدواری می کند که با ثبت ملی آثار دستی زمینه مستند سازی آن فراهم شود.

دباغ عبداللهی با تاکید بر اینکه در سطح استان 12 رشته هنری از جمله جاجیم، نمکدان بافی، نوار بافی، شال بافی، خورجین بافی، نمد مالی و زین سازی به ثبت معنوی رسیده است، تاکید می کند که برای احیای این هنرها نیازمند ثبت ملی و ارائه برنامه های مدون است.

برنامه ای برای حمایت از بازماندگان صنایع دستی نداریم

این مسئول در خصوص تسهیلات حمایتی فعالان و بازماندگان صنایع دستی استان به خبرنگار مهر یادآور می شود با وجود اینکه بیمه صنعتگران برای تازه واردان این حوزه اجرای می شود، اما برنامه حمایتی برای بازماندگان نداریم.

وی اعتقاد دارد که تنها حمایت از بازماندگان معرفی آنها به عنوان شخصیت فعال صنایع دستی و دریافت نشان و برخورداری از پاره ای از امتیازات است.

گفتنی است با وجود اینکه بازماندگان صنایع دستی میراث داران به حق هنرهای در شرف فراموشی بوده و به عنوان آخرین استادکاران شناخته می شوند به دلیل عدم برخورداری از حمایتهای حداقلی با کمترین درآمدها معیشت خود را سپری کرده و آخرین نوای خلق هنری بدیع که تنها در توان این گروه است را در غربت و فراموشی می نوازند.

نزدیک به 90 هزار صنعتکار دست در بیش از 50 هزار کارگاه شهری و روستایی در سطح استان اردبیل مشغول به کار هستند. با این وجود توان مغفول آنها در توسعه صادرات و جذب گردشگران موجب شده هنرهای دست خود را برای گذران زندگی به نازل ترین قیمتها روانه بازار کنند.

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گزارش: ونوس بهنود