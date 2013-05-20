کاوه حداد پور در گفتگو با خبر نگار مهر با بیان این مطلب گفت: سهمیه استان البرز از اعزام زائران به حرم امام خمینی(ره) در سالجاری 13 هزار و 551 نفر خواهد بود.

وی افزو: همه بسترها از اسکان تا اعزام زاعران در این استان فراهم شده است.



رییس ستاد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره)؛ خاطرنشان کرد: نشست ویژه ای نیز در روزهای آغازین خرداد ماه با حضور جمعی از مسئولان استان برگزار شده و طی آن همه تدابیر اندیشیده شده تشریح خواهد شد.

وی در بخش دیگری بر ضرورت بهره گیری از فضای رسانه ای استان بالاخص صدا و سیما تأکید کرد و گفت: به جهت آنکه در تجربه اولین سال آغاز بکار رسمی صدا و سیمای البرز قرار داریم؛ بهتر است از ظرفیت های این رسانه در انعکاس مراسم بزرگداشت حضرت امام راحل (ره) بهره گرفته شود و بهتر است تا سفر زائر ان عازم از این استان به سمت حرم به نحو شایسته ای انعکاس رسانه ای داشته باشد.

حداد پور همچنین با بیان اینکه امام راحل (ره) مدت زمانی نیز به عنوان میهمان در این استان زندگی کوتاهی داشته اند؛ افزود: شاید به حضور امام راحل در این استان آنگونه که لازم بوده است؛ پرداخته نشده است.

رییس ستاد بزرگداشت ارتحال حضرت امام در استان البرز ادامه داد: این رسالت بر عهده صدا و سیما است تا سکونت امام راحل (ره) را با تولید برنامه های محتوا محور انعکاس دهد.

ضرورت بهره گیری از نیروهای تازه نفس از استان البرز و تهران در سالروز مراسم ارتحال ، حضور پررنگ تر دستگاه های فرهنگی استان با برنامه های متنوع فرهنگی، انجام اقداماتی نظیر ثبت نام زائران، آمادگی تیم حمل و نقل، بیمه زائران، تهیه لیست از زائران حرم، تشکیل کمیته ارزیابی دستگاه های اجرایی، استقرار تیم های پزشکی و درمانی و.. از جمله مواردی بود که جهت هر چه پر بارتر شدن برگزار شدن مراسم بیست و چهارمین سالگرد عروج ملکوتی امام راحل (ره) بر آن تأکید شد.