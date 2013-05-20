به گزارش خبرنگار مهر، تیم جودو نوجوانان ایران مردادماه سالجاری حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در آمریکا و دومین دوره بازیهای نوجوانان آسیا را پیش دارد. کادر فنی این تیم با هدف انتخاب نفرات اعزامی به مسابقات با دعوت از 24 جودوکار رقابتهای انتخابی برگزار می کنند.

بر اساس برنامه اعلام شده، مسابقات انتخابی نوجوانان 23 خردادماه برگزار خواهد شد و دعوت شدگان باید یک روز قبل خود را به کادر فنی در سالن شهید کبکانیان معرفی کنند.

نفرات دعوت شده عبارتند از:

وزن 46-کیلوگرم: جعفر فیروزآبادی و مهدی رحمانی

وزن 50-کیلوگرم :کیوان مهدیزاده و محسن اقبال

وزن 55-کیلوگرم: محمدرشنونژاد ،رضا حاتمی و محمد صدیقی

وزن 60-کیلوگرم: علیرضا خجسته ، جواد مرادی ، امیرحسین اقوامی و سینا سلطانی

وزن 66-کیلوگرم: مهدی فتحی پور ، رضا میرآلی رستمی

وزن 73-کیلوگرم: سبحان رسولی ، حمید رضا ملک زاده

وزن 81-کیلوگرم: ایمان یک اقبال ، حامد رشیدی و مجید کودحسنلو

وزن 90-کیلوگرم: رامین صفویه ، عباس کریمی و فربدپورنقش بند

وزن 90+کیلوگرم: بایرام زاده ، علی بزرگوار و حسین عربی

