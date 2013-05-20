نبود انسجام در تورهای گردشگری سبب عدم استقبال از تورهای گروهی در مازندران شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جعفری شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مسئولان و متولیان امر گردشگری استان باید دست به دست هم دهند تا زمینه حضور گردشگردان و توریست را در مازندران فر اهم کنند، اظهار داشت: عدم انسجام در بین تورهای گردشگری در مازندران مانع جذب گردشگران شد.

وی با بیان اینکه مازندران به عنوان قطب صنعت گردشگری در کشور به شمار می رود و سالانه شاهد خیل عظیمی از گردشگران در استان است، گفت: هنوز برخی از واحدهای گردشگرپذیر که شاهد حضور میلیون ها تن توریست است هیچ استفاده اقتصادی از ان در راستای اشتغال و توسعه اقتصادی استان صورت نمی گیرد

کارشناس مسائل گردشگری مازندران با اعلام اینکه دفترهای سیاحتی و توریستی از پتانسیل بالایی در جهت جذب توریست در استان برخوردارهستند، گفت: رغبت و انگیزه در بین دفاتر سیاحتی و توریستی برای جذب گردشگران وجود ندارد.

جعفری از وجود 49 مجموعه تفریحی و توریستی به جز اماکن مذهبی و امام زادگان در مرکز استان خبر داد و گفت: با داشتن فرودگاه بین المللی در ساری می توان زمینه گردشگران خارجی را برای بهره برداری ذاقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان فراهم ساخت.

وی با بیان اینکه مرکز استان از برخورداری باغ وحش محروم است، گفت: ساری با وجود برخورداری ازآب و هوای مطلوب و مواهب طبیعی می تواند حضور گردشگران خارجی و استانی را فراهم کند.

جعفری از مسئولان استانی و شهرستانی و شورای اسلامی شهر ساری خواست تا با شناسایی جاذبه های گردشگری نسبت به تجهیز و آماده سازی مکان های کردشگری برای جذب توریست اقدام کند.