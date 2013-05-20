 تروریسم و سوء استفاده از دموکراسی ترفند دشمنان برای ایجاد اختلاف و بی ثباتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، الله شکور پاشازاده، رئیس اداره مسلمانان قفقاز و هیئت همراه با سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری و دبیرشورایعالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.

سعید جلیلی در این دیدار با عمیق و ریشه دار توصیف کردن روابط دوستانه میان دو ملت ایران و آذربایجان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران استقلال، پیشرفت و ثبات آذربایجان را ثبات و پیشرفت خود می داند و همچون گذشته از هر کمکی در این زمینه دریغ نخواهد کرد.

جلیلی با بیان اینکه ظرفیت های دینی و اسلامی در آذربایجان بهترین پشتیبان تمامیت ارضی و بستر پیشرفت و امنیت این کشور است بر لزوم بهره گیری از این ظرفیت ها برای غلبه بر مشکلات تاکید کرد.

دبیرشورایعالی امنیت ملی ترفند قدرتهای بزرگ را ایجاد بی ثباتی و اختلاف با استفاده از ابزارهای مختلفی از جمله تروریسم و سوء استفاده از دموکراسی دانست و بر بهره گیری از ظرفیت های ملی کشورهای منطقه برای خنثی سازی نقشه قدرت های بزرگ تصریح کرد.

همچنین در این دیدار الله شکور پاشازاده رئیس اداره مسلمانان قفقاز روابط دو ملت و دولت را ممتاز و برادرانه و دارای پیوندهای تاریخی دانست و تاکید کرد، جمهوری آذربایجان اجازه نخواهد داد دشمنان بذر نفاق میان کشورهای همسایه بپاشند.