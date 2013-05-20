2000 زائر از زاهدان به مراسم ارتحال امام (ره) اعزام می شوند

محمد سلیمانی در گفتگو با مهر اظهارداشت: همزمان با فرا رسیدن مراسم ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تعداد 2 هزار زائر از شهرستان زاهدان به این مراسم با شکوه اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران عزت و استقلال خود را در جهان مدیون مجاهدت معمار کبير انقلاب حضرت امام خميني (ره) و مقام عظماي ولايت است افزود: امروزه مشاهده می شود انديشه بلند امام راحل در قلب اروپا، آسيا و حتي آمريکا رسوخ پيدا کرده و انقلاب اسلامی ایران به معناي واقعي به اقصی نقاط دنیا صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه همه شیفتگان امام راحل سعي مي‌کنند مرام و انديشه های ایشان را فراروي خود قرار دهند افزود: تمامی مسئولان و آحاد جامعه وظیفه دارند تا در بيان انديشه هاي متعالی ایشان و بسط و گسترش آن در جامعه تلاش کنند.

وی در خصوص عظمت و اقتدار حضرت امام (ره) نیز گفت: امام خمینی توانست با ایجاد وحدت و پاسخ به ندای مستضعفان ومحرومان در مقابل مستکبران و استعمارگران در دنیا بایستد و بر اندان زورگویان جهان لره بیفکند.

وی با اشاره به حضور پر شور مردم اقشار مختلف جامعه هم چون گذشته در این مراسم اظهار داشت: حضور در مراسم سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران فرصت مناسبی در اختیار همه دلدادگان ایشان برای تجديد ميثاق و آشنايي نسل جوان با اندیشه های ناب معمار بزرگ انقلاب قرار می دهد.