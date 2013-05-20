سرخ پوشان تایلندی در سومین سالگرد سرکوب تظاهرات ضد دولتی به خیابانها آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، هزاران نفر از طرفداران "جبهه متحد دموکراسی علیه دیکتاتوری تایلند" با آمدن به خیابانها یاد و خاطره سومین سالگرد سرکوب تظاهرات های ضد دولتی در شهر بانکوک را زنده نگاه داشتند.

تاکسین شیناواترا -نخست وزیر سابق تایلند- از طریق اسکایپ با حامیان خود صحبت کرد و از حمایت آنها قدردانی کرد.

وی به حامیان سرخ پوش خود گفت: دادگاه قانون اساسی نباید دخالتی در تصمیم گیری نمایندگان پارلمان بکند زیرا این افراد در پی تجدید نظر در قانون اساسی با هدف تحقق خواسته های مردم هستند.

نخست وزیر سابق تایلند گفت: بسیاری از تایلندی از عدم تحقق دموکراسی و نبود آزادی رنج می برند .

بسیاری از رهبران سرخ پوش از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتی و درگیری با پلیس ضد شورش در 19 مه سال گذشته به اتهام تروریسم بازداشت شدند و دادگاه جنایی تایلند درخواستها برای آزادی رهبران را به قید ضمانت رد کرده است.